Den 1. November hätt déi Lëtzebuerger Hären-Handball-Nationalekipp sollen an der Weltmeeschterschafts-Qualifikatioun géint Israel spillen.

Dëse Match, genee wéi de Retourmatch an Israel, goufen awer elo wéinst dem Konflikt am Noen Osten annuléiert an et gouf och keen neien Datum fixéiert.