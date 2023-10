E Freideg den Owend waren e puer Lëtzebuerger Fuutballer am Ausland am Asaz.

den 1. FSV Mainz, also d'Ekipp vum Leandro Barreiro, stoung e Freideg den Owend dem VfL Bochum géigeniwwer. An hei huet et bis déi 96. Minutt, also bis 6. Minutten no der regulärer Spillzäit no enger Defaite fir Mainz ausgesinn. An der 21. Minutt krutt Bochum en Eelefmeter a stoung dunn 1:0 fir. Wéinst engem Selbstgol vum Schlotterbeck konnt Mainz dunn an der 59. Spillminutt no der Paus ausgläichen. An der 82. Minutt war et genee dee Spiller, deen e weidere Gol gemaach huet, dat dunn fir seng Ekipp, sou dass et 2:1 fir Bochum stoung. An der 6. Minutt no der regulärer Zäit ass et dunn dem Krauß nach gelongen, den 2:2 Endstand ze markéieren an domadder 1 Punkt fir Mainz matzehuelen. De Leandro Barreiro stoung déi 90 Minutten um Feld, hie krut an der 15. Minutt eng giel Kaart.

ZSKA Sofia mam Lëtzebuerger Enes Mahmutovic huet 0:0 géint Arda gespillt. De Lëtzebuerger Defenseur huet de Match duerchgespillt a krut an der 91. Minutt eng giel Kaart.

Waldhof Mannheim mam Laurent Jans hu mat 0:3 géint Unterhaching de Kierzere gezunn. De Lëtzebuerger stoung déi komplett 90 Minutten um Terrain. Direkt an der 3. Minutt vum Match huet Unterhaching en Eelefmeter kritt, déi aner zwee Goler sinn an der 59. a 74. Spillminutt gefall.

Och den Oli Thill stoung e Freideg den Owend an der Tierkei um Spillfeld, dat mat senger Ekipp Sanliurfaspor géint Giresunspor. Hie stoung bis déi 61. Minutt um Terrain a gouf dunn duerch den Al-Hassan Toure ausgewiesselt. D'Ekippen hu sech 0:0 getrennt.