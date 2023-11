Déi Lëtzebuerger Handball Nationalekipp hätt an der WM Qualifikatioun dës Woch zwwemol solle géint Israel untrieden.

Dës Partië goufen natierlech wéinst dem Krich an Israel verluecht. Fir d'EM-Qualifikatioun am Januar ze preparéieren, huet d'Nationalekipp e Mëttwoch de Mëtteg en Testmatch zu Antwerpen gespillt. D'Belsch huet mat 31:27 gewonnen.

Den Nationaltrainer Maik Handschke huet ganz vill ausgewiesselt, well d'Resultat zweetrangeg war. Den Handschke war trotz Defaite virun allem mat der Leeschtung an der Defense zefridden. Déi nei Spiller hu sech laut dem Nationaltrainer scho gutt an d'Ekipp integréiert.