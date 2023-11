Den HBD gewënnt kloer géint Esch a Käerjeng hat wéineg Problemer mam Chev Dikrech. Am drëtte Match vum Samschdeg huet Déifferdeng de Standard iwwerrannt.

Axa League Dammen

Diddeleng bleift no der 29:23-Victoire géint Esch Tabelleleader. Déi éischt 15 Minutte konnten d'Damme vum HB Esch nach ekilibréiert gestalten, hunn duerno awer musse lassloossen an Diddeleng ass ëmmer méi dervugezunn. Bis zur Paus konnt sech Esch awer nees op 16:12 eruschaffen.

Och am zweeten Duerchgang huet sech den 123 Spectateuren dat selwecht Bild gewisen: Diddeleng huet de Match kontrolléiert an den Ecart ëmmer weider eropgeschrauft, fir um Enn mat enger Avance vu sechs Goler ze gewannen. Déi meescht Goler an dësem Match goungen op de Kont vun der Escher Spillerin Sarah Kupke (11 Goler).

Den Tabellenzweete Käerjeng huet de Chev Dikrech iwwer wäit Strecken dominéiert an um Enn verdéngt mat 32:28 gewonnen. No enger Véierelstonn stoung et schonn 10:4 fir den HBK a bis zur Paus sollt den Ecart op 8 Goler uwuessen (20:12). An der 47. Minutt hat Käerjeng eng éischt an eenzeg Kéier 10 Goler Avance an huet duerno den Tempo erausgeholl. Doduerch Dikrech de Score bis zum Schluss nach e bëssen zu senge Gonschte verbesseren a verléiert um Enn just 28:32. D'Laurence Hoffmann (Dikrech) war mat 11 Goler déi bescht Scorerin.

Am drëtte Match vum Samschdeg hat d'Red Boys Déifferdeng beim 46:14 zu Bouneweg beim Standard keng Problemer a stinn elo op der drëtter Tabelleplaz. D'Déifferdenger Kapitänin Lola Scheuren huet mat 11 Goler am heefegsten de Ball am Filet ënnerbruecht, d'Rijalda Cilovic huet därer 9 geschoss.

E Sonndeg steet nach d'Partie tëscht dem HB Museldall an dem HB Bieles um Programm.

Bei den Häre war dëse Weekend wéinst der Campagne vun der Nationalekipp spillfräi.

Spillplang Dammen