Um Samschde war den Optakt vum 8. Spilldag bei den Dammen a vum 10. Spilldag bei den Hären an der LBBL.

Am Spëtzematch setzt sech den T71 Diddeleng mat 97:84 géint de Leader Amicale Steesel duerch. D'Lokalekipp konnt sech direkt am éischte Véierel e klenge Virsprong erkämpfen an huet dësen am Laf vum Match kënnen ausbauen. Steesel krut de Géigner defensiv net an de Grëff a konnt sech esou net zeréck an de Match kämpfen. De Londell King war net ze stoppen, den Amerikaner koum um Enn op 42 Punkte fir Diddeleng an huet dobäi 18 vun 21 Schëss getraff. D'Amicale bleift trotzdeem un der Spëtzt vun der Tabell an der LBBL.

Beim Gréngewald huet de Ricky Easterling säin Debut op der Trainerbänk ginn. De Start huet seng Ekipp komplett verschlof, d'Lokalekipp louch schnell mat 15 Punkten am Réckstand. De Gréngewald huet sech awer staark zeréck gekämpft an de Match ass eréischt am leschte Véierel entscheet ginn. Um Enn wannen d'Gäscht aus der Fiels mat 92:81, den Dillon Stith huet mat 30 Punkten am beschte getraff.

E Match mat spektakuläre leschten Aktiounen hunn d'Zuschauer tëschent de Musel Pikes an de Kordall Steelers gesinn. Nodeems de Max Schmit vun de Gäscht de Match mat engem Dräier ausgläiche konnt, gouf de Gilles Kerschen vun der Lokalekipp a leschter Sekonn gefoult a konnt de Match op der Fräiworflinn gewannen, d'Musel Pikes setze sech mat 77:75 duerch, béid Ekippe sinn domat an der Tabell gläich no dësem Spilldag.

D'Sparta Bartreng wënnt auswäerts mat 99:90 géint d'Résidence Walfer. D'Gäscht hunn an all Véierel mindestens 24 Punkte geworf an des konstant Leeschtung iwwer 40 Minutten ass um Enn belount ginn, de Malek Green huet mat 43 Punkten iwwerzeegt.

Dammen

Bei den Damme setzt sech d'Amicale Steesel auswäerts mat 97:71 géint d'Musel Pikes duerch. Bei dëser Victoire hu 5 Spillerinne vun de Gäscht minimum 11 Punkte markéiert, d'Alexia Allesch war mat 30 Punkten net ze stoppen.

De Champion Gréngewald Hueschtert wënnt doheem mat 100:81 géint Wolz. D'Amanda Cahill konnt mat 30 Punkten iwwerzeegen an d'Lokalekipp bleift des Saison ongeschloen an der LBBL.

Den T71 Diddeleng kann sech däitlech mat 61:34 géint den AB Conter behaapten. D'Mia Loyd konnt 22 Punkten geheien, Conter huet am drëtte Véierel nëmmen 2 Punkte markéiert.