Nodeems et am Kader vum Match tëschent Eintracht Frankfurt an dem VfB Stuttgart e Samschdeg zu Krawaller koum, huet d'Police elo Ermëttlungen opgeholl.

Ënnert anerem wéinst Ugrëff op Poliziste gëtt ermëttelt. Wéi et vun der Police vu Frankfurt heescht, sollen nämlech 59 Sécherheetsleit a 57 Beamte blesséiert gi sinn. Frankfurter Fan-Organisatioune schwätzen iwwerdeems vun op d'mannst 70 blesséierte Fans, dovunner 7 schwéier. 300 bis 400 Leit sollen der Police no un de Krawaller bedeelegt gewiescht sinn, dovunner goufen der 9 festgeholl. D'Duerstellungen doriwwer, wat genee geschitt ass, gi bei Police a Fans auserneen: Wärend et vun den Autoritéiten heescht, d'Frankfurt-Supporteren hätten e Stadion-Mataarbechter attackéiert, well dësen eng Persoun festgehalen hat, déi ouni Ticket an de Stadion komme wollt, reprochéiert d'Fan-Organisatioun "Der 13. Mann", der Police eng Gewalteskalatioun, fir "wuel en Exempel" ze statuéieren. Et hätt een deemno "ouni Récksiicht op Verloschter ënnert normale Fans, Fraen a Kanner" agéiert. Supportere wieren deelweis bewosstlos gewiescht an Trapen erofgefall. Eintracht Frankfurt huet iwwerdeems nom Match annoncéiert, datt een "all Steen ëmdréie wäert, fir e geneet Bild ze kréien, wéi et zu dësen Zeene komme konnt". D'Partie hat de VfB Stuttgart mat 2:1 fir sech entscheet.