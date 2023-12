En Donneschden hunn de Gréngewald an den T71 Diddeleng de 6. an domat leschte Match vum EuroCup gespillt.

Diddeleng huet auswäerts a Polen vun Ufank u matgehalen, d'Mia Loyd war net ze stoppen an der éischter Hallschecht an d'Gäscht aus Lëtzebuerg louchen an der Paus mat 45:37 a Féierung. Nom Säitewiessel huet sech den T71 bis op 14 Punkten ofgesat, allerdéngs ass d'Lokalekipp nach emol zeréck an de Match komm an zum Schluss gouf et spannend. Um Enn setzt sech Diddeleng mat 92:83 duerch. Iwwerzeegt huet an engem insgesamt staarke Kollektiv d'Mia Loyd mat 34 Punkten an 11 Rebounds. De Gréngewald krut Besuch vun der Toppekipp aus Frankräich, Bourges. Géint den ongeschloene Leader aus dem Grupp H konnt de Lëtzebuerger Champion den éischte Véierel mathalen, duerno hu sech d'Gäscht lues awer sécher ofgesat. An der Paus louch de Gréngewald 25:42 am Réckstand. No der Paus huet Bourges de Match kloer dominéiert, um Enn verléiert de Gréngewald mat 42:97. Béid Lëtzebuerger Ekippe schléissen des Competitioun mat enger Victoire aus 6 Matcher a jeeweils als Gruppeleschten of a verpassen domat de nächsten Tour.

All Resultater vun de Lëtzebuerger Ekippen am Iwwerbléck

© FIBA © FIBA © FIBA Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

T71 Diddeleng (Grupp B)

Girona – T71 97:71

T71 – Pietanske 52:70

T71 – Gorzow 53:93

T71 – Girona 68:86

Pietanske – T71 81:54

Gorzow - T71 83:92

Tabell:

1. Girona 6 Matcher / 12 Punkten

2. Gorzow 6 / 9

3. Pietanske 6 / 8

4. T71 6/7

Gréngewald Hueschtert (Grupp H)

Gréngewald – Brno 59:76

Antalya – Gréngewald 74:73

Bourges – Gréngewald 93:59 Brno – Gréngewald 95:59

Gréngewald – Antalya 91:90

Gréngewald - Bourges 42:97

Tabell:

1. Bourges 6/12

2. Brno 6/9

3. Antalya 6/8

4. Gréngewald 6/7