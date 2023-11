An der LBBL bei den Hären gouf um Donneschden e Nodrosmatch vum 8. Spilldag gespillt.

D'Résidence Walfer an de Basket Esch haten allebéid d'Chance, mam Tabelleleader Amicale Steesel gläichzezéien. Um Enn setzt sech de Champion Esch knapp mat 72:71 duerch an huet domat genee wéi Steesel 18 Punkten um Compte. Dobäi war et d'Lokalekipp, déi sech nom Säitewiessel bis op 9 Punkten ofsetze konnt, mä d'Gäscht hu sech zeréck an de Match gekämpft, wouduerch d'Entscheedung an enger spannender Schlussphas fale sollt.

Den Thomas Grün huet de Kuerf attackéiert an no engem Feeler krut hien zwou Fauten, wouvun hien déi 2. getraff huet. Walfer hat eng leschte Chance, de Match ze wannen, huet awer no engem Aworf kee fräie Spiller fonnt an d'Gäscht konnte jubelen.

Den Thomas Grün huet de Match net nëmmen entscheet, mä hat mat 21 Punkten och déi meeschte vum Match markéiert.