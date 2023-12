Duerch d'Victoire vum HBD bei de Red Boys ka Bierchem e Sonndeg neien Tabelleleader ginn. Bei den Damme bleiwe Käerjeng an Diddeleng am Gläichschratt.

Axa League Hären

Am Spëtzematch tëscht de Red Boys Déifferdeng an dem HB Diddeleng gouf et eng 29:28-Victoire fir déi Blo. Domat kann Diddeleng an der Tabell op Déifferdeng opschléissen.

An enger serréierter Partie konnt sech Déifferdeng no 20 Minutten eng éischt Kéier mat méi wéi 2 Goler ofsetzen a konnt dëse Virsprong op maximal plus 5 ausbauen. Bis zur Paus koum den HBD op dräi Goler erun (18:15).

An der zweeter Hallschent huet Déifferdeng déi éischt 10 Minutten den Toun uginn, mee Diddeleng konnt duerch eng Rei staark Parade vum Mika Herrmann no 45 Minutten ausgläichen a souguer a Féierung goen. An der Crunchtime hat d’Ekipp vum Martin Hummel déi besser Nerven a feiert hir aacht Victoire am zéngte Match. Bescht Buteure vum Match waren den David Ojie Etute (HBD) mat 10 Goler an de Brice Aillaud (Déifferdeng) mat 8 Goler.

No der Victoire am Nodrosmatch géint Dikrech vun e Mëttwoch huet Käerjeng och géint Rëmeleng gewonnen. An der Rëmelenger Sportshal gouf et en 34:25 zum Virdeel vun der Ekipp vum Trainer Zoran Radojevic. No ausgeglachen éischten 30 Minutte stoung et iwwerraschend 17:15 fir Rëmeleng an och déi éischt 10 Minutten am zweeten Duerchgang war Rëmeleng voll am Jumm. Duerno huet Käerjeng duerch e 7:0-Laf den néidegen Ecart erausgespillt an de Match routinéiert zu Enn bruecht.

Den Handball Esch setzt sech 28:24 zu Dikrech duerch a baut den Ecart op de Sechstplacéierte Rëmeleng op 5 Punkten aus. D’Ekipp aus dem Minett war mat engem 6:2 an de Match gestart, hat dëse Virsprong awer no 20 Minutte verspillt an Dikrech konnt tëschenzäitlech d’Féierung iwwerhuelen.

Nom Pausestand vun 12:10 zu Gonschte vun Esch huet d’Ekipp vum Trainer Adrian Stot de Virsprong konstant bei 4 Goler gehalen a konnt sech um Enn mat 28:24 duerchsetzen.

E Sonndeg gëtt den 10. Spilldag mam Match Miersch géint Bierchem clôturéiert.

Spillplang Hären

Axa League Dammen

Am deklaréierte Spëtzematch vum 9. Spilldag huet sech den Tabellenzweete Käerjeng bei de Red Boys Déifferdeng, Drëtten an der Tabell, kloer mat 34:21 duerchgesat. De Rekordmeeschter huet vun Ufank un näischt ubrenne gelooss a war mat engem 8:2 an de Match gestart. No engem Time-Out hunn déi Déifferdengerinne besser an de Match fonnt a konnten de Réckstand bis zur Paus op 4 Goler reduzéieren (13:17).

Nom Säitewiessel huet Käerjeng de Match awer nees an d’Heft geholl an hat sech tëschenzäitlech e Virsprong vu 15 Goler erausgespillt. Um Enn stoung eng verdéngt 34:21-Victoire.

Och den HB Diddeleng huet sech géint Dikrech kee Feeler geleescht an de Chev mat 28:16 geklappt. No enger Véierelstonn louch den HBD scho mat 10:3 vir a goung mat 7 Goler Virsprong an d’Kabinnen (15:8).

Den zweeten Duerchgang war laang Zäit ausgeglach, éier dem Chev 15 Minutte viru Schluss d’Loft ausgoung an Diddeleng um Enn mat 12 Goler Virsprong gewonnen huet. Déi bescht Scorerinne vum Match waren d’Sharon Dickes (8 Goler) an d’Marine Boss (7) vum HBD.

Am Remake vun der Véierelsfinall virun enger Woch gouf et mam HC Standard de selwechte Gewënner. D’Ekipp aus der Haaptstad setzt sech doheem mat 26:21 géint den HB Bieles duerch. D'Clara Luise Baldin huet mat 13 Trefferen d’Hallschent vun de Goler vum Standard geworf.

Am Match tëscht dem Fënneft- a Sechstplacéierten huet sech Esch mat 27:19 géint de Museldall duerchgesat an huet domat an der Tabell zwee Punkten Avance op de Museldall.

Spillplang Dammen