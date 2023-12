E Sonndeg war d'Suite vum 11. Spilldag bei den Hären a vum 9. Spilldag bie den Dammen an der LBBL.

Hären

Am Spëtzematch tëschent der Etzella Ettelbréck an dem Basket Esch hunn d'Gäscht missen op den Amerikaner Jordan Hicks verzichten, dee sech en Donneschde géint Walfer blesséiert hat. D'Lokalekipp konnt sech e puer Mol e klenge Virsprong erausspillen, mee de Champion vun Esch huet sech ëmmer nees zeréckgekämpft an d'Entscheedung sollt an de leschte Sekonne falen. De Philippe Gutenkauf huet d'Nerve vun der Fautelinn behal a seng Ekipp mat 90:87 a Féierung bruecht, Esch hat net méi vill Zäit an hat a Persoun vum Corentin Cornu awer nach eng Chance, de Match an d'Verlängerung ze bréngen, säi Worf huet d'Zil awer verfeelt. Domat si béid Ekippen an der Tabell punktgläich op der zweeter Plaz, d'Amicale Steesel steet mat 9 Victoiren an 2 Defaiten no der Hironn eleng un der Spëtzt vun der LBBL.

Lescht Sekonne vum Match Ettelbréck géint Esch

Den T71 Diddeleng huet sech kloer mat 88:54 géint d'Kordall Steelers duerchgesat. D'Gäscht louchen an der Paus scho mat 48:25 a Féierung. De Joshua McFolley huet 30 Punkte markéiert an de Londell King konnt 28 Punkte bäisteieren.

Dammen

Bei den Dammen huet den T71 Diddeleng sech mat 89:61 zu Steesel behaapt. D'Gäscht hunn den drëtte Véierel dominéiert (25:7) a sech esou no enger ausgeglachener éischter Hallschecht entscheedend ofgesat. D'Mia Loyd konnt 24 Punkte fir Diddeleng markéieren.

Wolz wënnt no Verlängerung mat 77:72 géint d'Musel Pikes. D'Gäscht hate sech mat engem staarken drëtte Véierel zeréck an de Match gekämpft, um Enn konnt sech d'Lokalekipp knapp duerchsetzen, woubäi d'Nicole Fransson mat 29 Punkten an 20 Rebounds iwwerzeege konnt.