Um Mëttwoch war den Optakt vun de Véierelsfinallen an der Coupe bei den Dammen an Hären.

Hären

An der Coupe Loterie Nationale bei den Hären huet sech d'Résidence Walfer däitlech an der Fiels duerchgesat. No schwaache Leeschtungen an de leschte Wochen huet d'Ekipp vu Walfer direkt an der éischter Hallschecht iwwerzeegt an de Géigner mat enger kollektiver Leeschtung iwwerrannt, an der Paus louch d'Résidence 52:27 a Féierung. D'Gäscht hunn nom Säitewiessel konzentréiert weider gespillt an de Géigner net méi zeréck an de Match komme gelooss, um Enn ass et eng kloer 95:80 Victoire fir d'Résidence. Déi 5 Spiller aus der starting 5 hu mindestens 10 Punkte markéiert, de Leon Ayers konnt mat 34 Punkten iwwerzeegen.

Hiefenech aus der Nationale 2 ass mat 10 Punkte Virsprong an de Match géint de Basket Esch gestart. D'Lokalekipp huet an der éischter Hallschecht fulminant opgespillt an de Virsprong weider ausgebaut. De Philippe Arendt huet Hiefenech zur Paus mat engem Dräier vun der Mëttellinn mat 44:27 a Féierung bruecht. De Champion Esch war nom Säitewiessel gefuerdert, mee konnt sech net méi zeréck an de Match kämpfen an d'Iwwerraschung war perfekt. Hiefenech wënnt um Enn mat 80:53. De Jonathan Janssen stécht mat 20 Punkten aus engem staarke Kollektiv eraus bei der Lokalekipp.

Enk war de Match tëschent der Etzella Ettelbréck an der Amicale Steesel. eréischt am leschte Véierel konnt sech d'Lokalekipp e Virsprong vun 12 Punkten erkämpfen, gläichzäiteg konnt de Bob Melcher no enger Kollisioun 5 Minutte viru Schluss net méi weider spillen. Steesel huet de Réckstand zwar nach emol verkierzt, mee um Enn wënnt Ettelbréck e spannende Match mat 74:68. De Jimmie Taylor konnt mat 28 Punkten iwwerzeege fir Ettelbréck. Domat ass de Coupe-Gewënner vun der Saison 2022/23 weider an der Course fir säin Titel ze verdeedegen.

Um Donneschde spillt nach Bartreng géint Mamer.

Dammen

Am Lalux Ladies Cup bei den Damme setzt sech den T71 Diddeleng mat 88:60 géint Wolz duerch. Dobäi konnte 5 Spillerinne vun der Lokalekipp mindestens 10 Punkte markéieren.

D'Sparta Bartreng hat den 10-Punkte-Réckstand géint Schieren aus der Nationale 2 séier opgeholl a louch an der Paus mat 50:17 a Féierung. Mat 86:40 setzt sech d'Ekipp vu Bartreng um Enn souverän duerch, d'Nicole Torresani konnt 26 Punkte markéieren.

Um Donneschde spillt nach Conter géint Steesel.