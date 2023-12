Um Donneschdeg war d'Suite vun de Véierelsfinallen an der Coupe bei den Dammen an Hären.

Hären

An der Coupe Loterie Nationale bei den Häre séchert sech d'Sparta Bartreng de véierten a leschten Ticket, fir am Januar an der Coque ze spillen. D'Ekipp vum Trainer Christophe Flammang setzt sech um Enn souverän mat 117:77 géint Mamer duerch. Bei de Gäscht huet weiderhin den Australier Nelson Larkins verletzungsbedéngt gefeelt, säi Feelen kann d'Ekipp aktuell net kompenséieren. D'Sparta huet sech am zweete Véierel ofgesat an de Match am drëtte Véierel entscheet. De Malek Green konnt mat 33 Punkten iwwerzeegen a 25 Punkten huet de Max Logelin bäigesteiert, bei der Lokalekipp hunn all 10 Spiller Punkte geworf.

Um Mëttwoch hat sech Hiefenech aus der Nationale 2 iwwerraschend mat 80:53 géint de Basket Esch duerchgesat. Ettelbréck huet Steesel mat 74:68 geklappt a Walfer huet mat 95:80 géint Fiels gewonnen.

Dammen

Am Lalux Ladies Cup bei den Damme steet d'Amicale Steesel an der Halleffinall no enger 65:62 Victoire beim AB Conter. D'Gäscht hunn de Match staark ugefaangen an net manner wéi 30 Punkten am éischte Véierel markéiert. Dësem Réckstand ass d'Lokalekipp de ganze Match hannendru gelaf, allerdéngs huet Conter de Match an der leschter Minutt nach emol spannend gemaach an hat a Persoun vum Lynn Kauffmann d'Chance, de Match an d'Verlängerung ze retten. Hire Worf ass allerdéngs net era gaangen. D'Nationalspillerin Esmeralda Skrijelj konnt mat 19 Punkten, 9 Rebounds an 8 Assists iwwerzeegen.

Um Mëttwoch hat sech Diddeleng 88:60 géint Wolz behaapt a Bartreng huet kloer mat 86:40 géint Schieren aus der Nationale 2 gewonnen. De Gréngewald huet säi Match géint Hesper aus der Nationale 2 forfait gewonnen.

D'Halleffinalle ginn den 20. an 21. Januar an der Coque um Kierchbierg gespillt.