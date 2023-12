Bei den Dammen ass Käerjeng neien Tabelleleader. Et war de leschte Spilldag am Kalennerjoer 2023 a béide Ligen.

Am nationalen Handball-Championnat stoung bei den Hären den 11. a bei den Dammen den 10. Spilldag um Programm.

Axa League HärenUm 11. Spilldag kasséiert Diddeleng déi drëtt Néierlag an der Saison a verpasst et, provisoresch d’Tabelleféierung ze iwwerhuelen. Den HBD verléiert knapp 32:33 beim HB Käerjeng.

Käerjeng louch de ganze Match vir an huet sech och net duerch déi fréi Rout Kaart fir de Yacine Rahim aus dem Konzept brénge gelooss. Déi éischt Hallschent gouf vu béiden Ekippe ganz serréiert geféiert an et goung mat 15:12 fir d’Ekipp vum Trainer Zoran Radojevic an d’Kabinnen.

Och an der zweeter Hallschent konnt Diddeleng net déi Duerchsetzungskraaft aus de leschte Matcher weisen, och well Käerjeng gutt dogéint gehalen huet, a louch konstant dräi, véier Goler hannen. Eréischt an de leschten zwou Minutten ass den HBD op zwee Goler erukomm, mee Käerjeng huet sech de Match net méi aus der Hand huele gelooss.

Eng ganz staark Performance hunn d‘Piliere vu béiden Ekippen, den David Ojie Etute (HBD) an den Armin Zekan (HBK), gewisen. Béide Spiller sinn an dësem Match jee 10 Goler gelongen.

Am Kampf ëm déi sechst Plaz sinn e Samschdeg Dikrech a Rëmeleng openee getraff, mam besseren Enn fir Dikrech. De Chev setzt sech mat 26:21 géint Rëmeleng duerch. An enger ëmkämpfter Partie, déi vu villen Zäitstrofe gepräägt war, war Rëmeleng besser an de Match komm, Dikrech konnt awer bis zur Paus erukommen a mat enger 10:9-Féierung an d’Kabinne goen.

Am zweeten Duerchgang war et laang Zäit en ausgeglachene Match, bis Dikrech an der 45. Minutt vun enger dräifacher Ënnerzuel vu Rëmeleng profitéiert huet an nees a Féierung goung. Déi lescht Véierelstonn huet de Chev seng Chancë méi konsequent genotzt wéi Rëmeleng a gewënnt um Enn verdéngt. Mat dësem Resultat huet sech Dikrech eng gutt Ausgangspositioun, fir an den Titel-Playoff ze kommen, geséchert.

Esch hat beim 50:20 keng Problemer géint Miersch a festegt d’Plaz 5 an der Tabell. D’Ekipp vum Trainer Adrian Stot huet fréi fir kloer Verhältnisser gesuergt a louch schonn no 16 Minutten 13:6 vir, bis zur Paus ass dëse Virsprong op 19 Goler ugewuess. Och am zweeten Duerchgang huet Esch de Match dominéiert an de Score bis zum Schluss op 50:20 eropgeschrauft.

De Kampf ëm déi éischt Plaz gëtt e Sonndeg am Spëtzematch tëscht dem HC Bierchem an der Red Boys Déifferdeng entscheet.

E Mëttwoch steet nach den Nodrosmatch tëscht Käerjeng a Bierchem um Programm, no deem d’Tabell dann och nees komplett ass.

Spillplang Hären

Axa League DammenUm 10. Spilldag verléiert den Tabelleleader Diddeleng iwwerraschend mat 22:24 zu Déifferdeng. De Champion louch wärend de komplette 60 Minutten ni a Féierung an huet sech ze vill technesch Feeler geleescht. Dovun hunn d’Déifferdengerinne profitéiert an hir Golchancë konsequent genotzt, obwuel och si net feelerfräi blouwen. Diddeleng konnt no 20 Minutten zwar fir kuerz Zäit gläichzéien, zur Paus hat Déifferdeng awer en Avantage vun 2 Goler.

Diddeleng krut och an der zweeter Hallschent keen Zougrëff an der Defense an Déifferdeng konnt mat villen Distanzschëss de Virsprong op maximal 6 Goler ausbauen. Den HBD konnt den Ecart bis zum Schluss wuel nach verkierzen, mee um Enn stoung déi éischt Néierlag an dëser Saison.

De Coupegewënner Käerjeng huet vun der Diddelenger Néierlag profitéiert an huet d’Tabelleféierung no enger klorer Victoire beim HB Bieles iwwerholl. Bieles konnt de Match just déi éischt 5 Minutten ausgeglach gestalten, éier de Rekordchampion d’Heft an d’Hand geholl huet a bis d'Paus op 21:8 dovu gezunn ass. Och nom Säitewiessel war Käerjeng déi dominant Ekipp a gewënnt um Enn 38:18.

De Chev Dikrech an den HB Esch spillen 21:21 gläich. Dikrech louch quasi de ganze Match a Féierung, mee Esch konnt mat der leschter Aktioun per Siwemeter den Ausgläich markéieren, woumat d’Punkte gedeelt goufen.

De Match tëscht dem HB Museldall an dem HC Standard gëtt eréischt de 16. Dezember gespillt.

Spillplang Dammen