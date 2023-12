Trotz gudder Géigewier geet d'Rekord-Horrorserie vun den Detroit Pistons an der NBA weider.

D'Team aus dem Bundesstaat Michigan huet an der Nuecht op e Freideg no Overtime mat 122:128 beim Rekordchampion an Titelfavorit Boston Celtcis verluer. Duerch déi 28. Néierlag noeneen huet Detroit den Negativrekord vun de Philadelphia 76ers egaliséiert.

Philadelphia hat Enn der Saison 2014/15 an Ufank der Saison 2015/16 och 28 Néierlagen um Stéck kasséiert. Virdrun hat Detroit mat 27 Néierlagen noenee schonn den Negativrekord bannent enger Saison opgestallt. "Et deet extrem wéi", sou den Trainer Monty Williams. "Ma d'Jonge ginn all Dag am Training alles."