An der Paus vum EM-Qualifikatiounsmatch tëscht Lëtzebuerg a Lettland sinn e Sonndeg d'Halleffinalle vun der Coupe gezu ginn.

Bei den Hären heeschen d'Partien HB Esch géint HB Diddeleng an de CHEV Dikrech spillt géint den Titelverdeedeger Déifferdeng. Bei den Damme sinn d'Dueller Käerjeng géint d'Red Boys an den HB Diddeleng kritt et mam Standard ze dinn.

De Final Four gëtt tëscht dem 24. an dem 27. Abrëll an der Coque gespillt.