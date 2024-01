Mat 2 Defaiten an 2 Exploiten hunn d'Handballer phaseweis iwwerzeegend gespillt an hu gewisen, datt si besser wéi hiren aktuelle Ranking sinn.

Déi 3 Elementer physesch, psychesch an taktesch hunn sech leider am éischte Match géint Lettland net zesummefonnt. Et gouf eng batter Defaite géint e Géigner, dee viru Lëtzebuerg am Ranking läit. Fir den Trainer war keng einfach Saach, d'Equipe fir de Retourmatch zu Lëtzebuerg ze motivéieren.

Et muss een den Erfolleg wëllen, awer och d'Qualitéit hunn. Di 2 Saachen hunn am Réckmatch an der Coque géint Lettland gepasst. Net nëmme goufe 7 Goler opgeholl, mee de Match ass mat 8 Goler Differenz gewonne ginn.

D'Gedanken un eng Revanche waren do genee wéi d'Ënnerstëtzung vun de Supporter a virun allem och e puer iwwerzeegend individuell Leeschtungen. Zum engen déi vum Golkipp Guillaume Félicien, deen zu Thionville spillt, an dee géint d'Letten eng verréckten Erfollegsquot hat.

Deen 2. Highlight war de Yann Hoffmann, deen am éischte Match a Lettland krank war, am zweeten awer opgedréit huet. 9 Goler huet hie markéiert an d'Letten hunn den Hoffmann net ze pake kritt. Dat gouf senge Matspiller Méiglechkeete, well d'Defense op de Yann fixéiert war. Säi Kolleeg an der Mëtt am Ugrëff ass de Loic Kaysen, deen an Däitschland Handball spillt. Trotz senge réischt 23 Joer bréngt hie seng Erfarung aus der 3. Bundesliga mat, wou seng Equipe ëm den Opstig spillt.

Deen Duo gëtt komplettéiert duerch de Kapitän Ben Weyer. Seng Kiloen an seng Technik setzt hien als Kreesleefer an. Um Terrain muss hie vill astiechen a kritt de Ball ënnert komplizéierte Bedingungen. Fir dann och nach de Gol ze treffen, ass net evident.

Hoffmann, Kaysen a Weyer sinn zoustänneg fir 45% vun de Lëtzebuerger Goler. Natierlech leeft näischt, wann net all Equipier iwwert sech erauswiisst. Dat hunn se gemaach an d'Qualifikatioun fir d'Gruppephas fir d'EM gepackt.

E puer Deeg drop ass et weidergaange mam 1. Match géint Israel an der Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft. An do hunn d'Rout Léiwen nach emol zougeschloe géint eng Equipe, déi am Ranking wäit virun hinnen ass.

Des Kéier war et um anere Golkipp, dem Mika Herrmann fir de Grondstee vum Exploit ze leeën. Den Herrmann huet gehalen, d'Defense sech net béie gelooss, am Ugrëff gouf gezaubert, an esou huet Lëtzebuerg mat 31:28 gewonnen.

Den Dag drop war gläich de Retourmatch, och an der Coque. Eng Defaite mat 2 Goler konnt ee sech leeschten, an déi éischt Hallschent huet d'Hoffnung oprecht gehalen. Lëtzebuerg war mat 16:15, also engem Gol, vir. Leider war dat fir d'Rout Léiwen de véierte Match bannent enger Woch. Fir Israel mat ville Profie war et just deen zweeten.

De Lëtzebuerger ass d'Loft ausgaangen an um Enn gouf et eng Néierlag op 8 Goler. D'Jonge ware batter enttäuscht, mee keen huet sech misse schummen.

4 Matcher bannent enger Woch, dat ass ze vill fir d'Méiglechkeete vun de Lëtzebuerger.

D'Erënnerung un 2 Exploite bleift awer. Déi muss am Gehier gesaved ginn.