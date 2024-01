Déifferdeng a Käerjeng wannen hir Matcher ouni Problemer. Bei den Dammen ass den Tabelleleader Käerjeng zu Dikrech als Verléierer vum Terrain gaangen.

Axa League Hären

Am Spëtzematch vum 13. Spilldag tëscht dem HB Esch an dem HB Diddeleng geet den Tabellenzweeten Diddeleng als Gewënner vum Terrain. Den HBD setzt sech um Enn mat 36:32 duerch. An der éischter Hallschent war de Match ausgeglach a keng Ekipp konnt sech méi wéi zwee Goler ofsetzen. Soumat goung et och verdéngt mat 15:15 an d'Kabinnen. Och an der zweeter Hallschent war d'Partie kierperbetount a béid Ekippen hu fläisseg Zäitstrofe gesammelt.

An der 40. Minutt konnt den HBD sech eng éischt Kéier - an och decisiv - mat véier Goler ofsetzen an hat de Virsprong tëschenzäitlech op 6 Goler ausgebaut. Esch huet sech vun dësem Réckstand net méi erholl kritt, huet awer weider daper dogéint gehalen. An der Schlussphas ass d'Heemekipp nach eng Kéier bis op dräi Goler erukomm, wat fir Spannung gesuergt huet, mee Diddeleng huet de Match souverän zu Enn bruecht. Man of the Match waren op Diddelenger Säit de Josip Ilic (10 Goler) an den David Ojie Etute (9). Fir Esch hunn den Ognjen Jokic (7 Goler) an de Moritz Barkow (6 Goler) am beschte markéiert.

Den Tabellendrëtten Déifferdeng huet Miersch mat 35:13 iwwerrannt. An der Paus louch d'Ekipp vum Trainer Nikola Malesevic schonn 22:3 vir. Am zweeten Duerchgang hunn d'Déifferdenger et méi roueg ugoe gelooss a Miersch ass zu méi Goler komm.

Den HB Käerjeng huet beim 31:17 zu Dikrech näischt ubrenne gelooss a seng véiert Plaz virum HB Esch gefestegt. No 30 Minutte stoung et scho 17:9 fir d'Gäscht, déi den Tempo och nom Säitewiessel héich gehalen hunn a verdéngt als Gewënner vum Terrain goungen.

E Freideg den Owend hat sech Bierchem scho mat 45:36 beim HB Rëmeleng duerchgesat a seng éischt Plaz zementéiert.

En Dënschdeg an e Mëttwoch ginn nach dräi Partien nogespillt, éier den nächste Weekend de leschte Spilldag virum Playoff um Programm steet.

Spillplang Hären

Axa League Dammen

Dikrech geléngt déi grouss Iwwerraschung a klappt den amtéierende Champion Käerjeng mat 24:22. No Diddeleng ass Käerjeng den zweeten Titelfavorit, deen zu Dikrech Plomme léisst. No enger ausgeglachener Ufanksphas konnt sech Dikrech no 10 Minutten méi kloer ofsetzen an huet den Ecart konstant ausgebaut. Käerjeng huet sech an der Ofwiesenheet vum Luiza Maria Dascalu, wéi scho géint de Standard, extreem schwéier gedoen, sou dass et mat 16:10 an d'Kabinne goung.

No der Paus ass Käerjeng ugerannt a konnt de Réckstand a kuerzer Zäit op ee Gol reduzéieren. Duerno huet sech e rasanten an intensive Match entwéckelt, dee vu villen Zäitstrofe fir béid Säite gepräägt war. Well sech op béide Säite vill technesch Feeler ageschlach hunn, huet de Match méi vun der Spannung gelieft. Fënnef Minutte viru Schluss konnt Käerjeng ausgläichen, mee de Chev huet e kille Kapp behalen an de Match um Enn zu senge Gonschten entscheet.

Den HB Diddeleng huet sech mat eenegermoosse Krämpes mat 31:24 géint den HB Esch duerchgesat an huet elo just nach ee Punkt Réckstand op de Leader Käerjeng. De Match war vun Ufank u vu béide Säite ganz serréiert geféiert. Den HBD louch wuel konstant a Féierung, mee hat an der Paus just 3 Goler Virsprong.

D'Escherinnen hunn och an der zweeter Hallschent gutt dogéint gehalen, déi gutt Leeschtung konnt awer net verhënneren, dass si um Enn e bëssen ze héich verléieren.

Am drëtte Match huet sech d'Red Boys Déifferdeng souverän mat 35:15 géint den HC Standard duerchgesat. An der Paus haten d'Déifferdengerinne schonn eng Avance vu 6 Goler (16:10) an hunn déi an den zweeten 30 Minutte konsequent ausgebaut. An der Ekipp vum Trainer Michel Scheuren huet d'Mirela Kozar mat 11 Goler ervirgestach.

Zum Ofschloss vum 13. Spilldag huet sech de Museldall 22:9 beim HB Bieles behaapt.

Spillplang Dammen