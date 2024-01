Um Samschde war den Optakt vum 17. Spilldag bei den Hären a vum 15. Spilldag bei den Dammen an der LBBL.

Hären



Den AB Conter séchert sech wichteg Punkten am Kampf ëm d'Plazen am Playoff mat enger 90:69-Victoire doheem géint de Gréngewald Hueschtert. De Greg Milton Jr konnt mat 29 Punkte fir d'Lokalekipp iwwerzeegen. Bei de Gäscht war de Maurice Calloo mat 44 Punkten ze vill op sech eleng gestallt.

D'Sparta Bartreng wënnt net nëmmen e wichtege Match, mee och den direkte Vergläich géint den Opsteiger Mamer, béid Ekippe sinn direkt Konkurrenten am Kampf ëm d'Plazen am Playoff. Mat engem staarke Laf nom Säitewiessel konnt sech Bartreng ofsetzen an dierf sech um Enn iwwer eng 95:65-Victoire freeën.

D'Amicale Steesel hat sech géint d'Kordall Steelers fréi ofgesat, d'Gäscht sinn allerdéngs zeréck an de Match komm an d'Entscheedung ass eréischt an der Verlängerung gefall. Den Allin Blunt hat d'Steelers mat engem spektakuläre Worf an dës Verlängerung gerett. No 5 Extra-Minutte konnt sech Steesel mat 110:104 behaapten. De Bob Melcher war mat 24 Punkte beschte Scorer vu senger Ekipp.

Allin Blunt rett d'Kordall Steelers an d'Verlängerung

D'Résidence Walfer setzt sech kloer mat 114:87 géint d'Musel Pikes duerch. D'Lokalekipp huet sech fréi am Match entscheedend ofgesat, de Leon Ayers konnt mat 38 Punkten iwwerzeegen an d'Résidence huet insgesamt 18 Dräier getraff.

Dammen



Bei den Damme bleift de Champion Gréngewald Hueschtert ongeschloen. D'Ekipp vum Trainer Francois Manti wënnt auswäerts mat 77:60 géint den AB Conter. D'Amand Cahill huet mat 28 Punkten am beschte getraff.

D'Amicale Steesel setzt sech no engem spannende Match mat 67:60 géint d'Sparta Bartreng duerch. Mat engem staarke véierte Véierel (21:9) huet d'Lokalekipp dëse Match gedréint, d'Alexia Allesch konnt 23 Punkte markéieren.