Um Sonndeg war d'Suite vum 17. Spilldag bei den Hären a vum 15. Spilldag bei den Dammen an der LBBL.

Hären

E spannende Match hunn d'Zuschauer zu Ettelbréck gesinn. D'Gäscht aus der Fiels hu sech mat engem fulminanten zweete Véierel ofgesat: 35 Punkten huet d'Ekipp vum Trainer Chris Wulff an dësen 10 Minutte markéiert a louch an der Paus 57:40 a Féierung. D'Etzella ass allerdéngs staark aus der Kabinn zeréck op den Terrain komm a konnt de Match dréinen. D'Schlussphas huet sech zu engem Krimi entwéckelt, de Jimmie Taylor huet d'Etzella mat engem Layup an engem Bonusfräiworf a Féierung bruecht. D'Fiels hat nach eng leschte Chance, de Ryan Ogden konnt seng Ekipp awer net méi an eng Verlängerung retten, Ettelbréck wënnt 94:92. De Jimmie Taylor (29 Punkten) an de Philippe Gutenkauf (28) hunn op en Neits als Duo iwwerzeegt.

Am Südderby tëschent dem Basket Esch an dem T71 Diddeleng sinn d'Gäscht mat engem deziméierte Kader an de Match gestart. Béid Profispiller vum T71 waren net dobäi, de Londell King wäert de Rescht vun der Saison ausfale wéi de Club matgedeelt huet. D'Lokalekipp konnt sech direkt am éischte Véierel ofsetzen, Diddeleng huet awer Charakter gewisen a koum tëschenzäitlech bis op 10 Punkten erun. Um Enn setzt sech Esch mat 77:59 duerch, woubäi de Clancy Rugg mat 23 Punkten iwwerzeege konnt.

Dammen

Bei den Damme setzt sech den T71 Diddeleng auswäerts mat 91:76 géint de Basket Esch duerch. D'Ehis Etute konnt dobäi mat 30 Punkten a 16 Rebounds eng staark Leeschtung weisen.

D'Musel Pikes wanne kloer mat 85:53 zu Zolwer, domat bleift d'Lokalekipp ouni Victoire dës Saison. D'Eden Nibbelink huet déi meeschte Punkten (33) an dësem Match markéiert.