Um Mëttwoch stoung an der LBBL bei den Hären en Nodrosmatch um Programm.

Den AB Conter setzt sech doheem mat 89:74 géint den Opsteiger Mambra Mamer duerch. E staarke Profi Greg Milton Jr. huet dofir gesuergt, dass d'Heemekipp scho virum Säitewiessel mat 48:39 a Féierung louch. Dëse Virsprong konnt Conter an der zweeter Hallschecht vum Match verdeedegen an huet Mamer net méi zeréck an de Match komme gelooss. De Greg Milton Jr (28 Punkten, 13 Rebounds a 9 Assists) souwéi den Henry Pwono (22 Punkten, 11 Rebounds, 9 Assists) hunn allebéid nëmme knapps en "triple double" verpasst.

An der Tabell huet Conter sech mat dëser Victoire e Virsprong vun 3 Punkte géintiwwer dem direkte Konkurrent erkämpft a mécht e grousse Schrëtt Richtung Qualifikatioun fir d'Playoffs.