Sechs eenzel Basketballschong vun der NBA-Legend Michael Jordan si fir aacht Milliounen Dollar (ronn 7,4 Milliounen Euro) versteet ginn.

D'Auktiounshaus Sotheby's zu New York huet e Freideg matgedeelt, datt dat en neie Rekord wier fir Basketballschong, déi wärend Matcher an den Asaz komm sinn. Esou e Präis géing "warscheinlech ni méi erreecht ginn". De Keefer bleift anonym.

De Michael Jordan hat déi sechs Schong dem Manager fir Kommunikatioun Tim Hallam vu sengem Team Chicago Bulls no wichtege Matcher an de Championsjoren tëscht 1991 an 1993 an tëscht 1996 an 1998 geschenkt. Et handelt sech ëm Schong vum Modell Air Jordan VI, VII, VIII, XI, XII und XIV.

Am Abrëll 2023 war e Puer Basketballschong vum Jordan fir 2,2 Milliounen Dollar versteet ginn. Dës hat hien an der NBA-Finalserie 1998 un, bei där hie säi sechsten a leschte Championstitel mat den Chicago Bulls gewonnen hat.