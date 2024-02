An der LBBL stoung fir d'Hären en duebele Spilldag um Programm. Bei den Damme war et iwwerdeem den Optakt vum 17. Spilldag.

Hären

E spannende Match hunn d'Zuschauer zu Bartreng gesinn, wou d'Lokalekipp sech mat 76:75 géint de Basket Esch duerchsetze konnt. D'Gäscht hate sech am véierte Véierel zeréck gekämpft an haten eng gutt Chance dës Partie ze gewannen. Den Thomas Grün, 3 Sekonne viru Schluss, huet mat enger cleverer Aktioun 3 Fauten erausgeholl, konnt allerdéngs nëmmen 1 dovun am Kuerf ënnerbréngen an d'Sparta konnt um Enn iwwer wichteg Punkten am Kampf ëm d'Plazen am Play-off jubelen. Den Isaiah White konnt mat 23 Punkten a 16 Rebounds iwwerzeegen.

Eng kleng Iwwerraschung huet Mamer realiséiert. Den Opsteiger wënnt mat 77:64 zu Walfer a bleift domat an der Course ëm d'Plazen am Play-off. D'Lokalekipp Résidence huet missen op den drëtte Profi Courvoisler verzichten an huet kee Rhythmus fonnt an dësem Match. De Lavone Holland huet mat 28 Punkten e staarke Match fir Mamer ofgeliwwert.

Iwwer d'Qualifikatioun fir d'Play-offs dierfe sech um Freideg mam AB Conter an der Arantia Fiels direkt zwou Ekippe freeën. Conter setzt sech doheem kloer mat 83:50 géint Diddeleng duerch, d'Gäscht hu weiderhin nëmme mat engem Profi gespillt. De Greg Milton konnt mat 28 Punkten iwwerzeegen. D'Fiels wënnt auswäerts 96:85 géint d'Kordall Steelers, dobäi hat d'Lokalekipp ouni den drëtte Profi Sleva virun allem am Ufank vum Match wéineg entgéint ze setzen. De John Stith koum um Enn op 24 Punkten fir d'Gäscht. D'Etzella Ettelbréck setzt sech um Enn kloer mat 106:75 géint d'Musel Pikes duerch. Mat 34 Punkte konnt de Jimmie Taylor iwwerzeegen. De Champion Amicale Steesel hat keng Schwieregkeete fir sech mat 90:54 géint de Gréngewald Hueschtert ze behaapten. Déi meeschte Punkte konnt de Jarvis Williams op Säite vun der Lokalekipp markéieren, hie koum op 28 Punkten.

Um Sonndeg geet et weider mat 4 Matcher vum 20. Spilldag.

Dammen

Bei den Damme war et um Freideg den Optakt vum 17. Spilldag. D'Amicale Steesel setzt sech mat 91:68 géint d'Musel Pikes duerch. Dobäi hat de Match fir d'Gäscht gutt ugefaangen. D'Ekipp vum Trainer Anan Majdi louch no 10 Minutte mat 8 Punkte Virsprong a Féierung a konnt e klenge Virsprong mat an d'Paus huelen. Am drëtte Véierel huet d'Lokalekipp de Match allerdéngs gedréint an och ënner Kontroll bruecht. D'Mikayla Ferenz hat um Enn 41 Punkten um perséinleche Kont stoen, dorënner 9 Dräier. Eng Iwwerraschung geléngt dem AB Conter bei der 73:70 Victoire géint den T71 Diddeleng. D'Karly Murphy war mat 30 Punkten net ze stoppen.

Um Samschdeg spillt nach Wolz géint Hueschtert.