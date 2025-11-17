Nordirland géint Lëtzebuerg
D'Rout Léiwe spillen e Méindeg den Owend hir lescht Partie an der WM-Qualifikatioun.
Um Platto sinn den Tom Flammang an de Marc Oberweis.
Kommentéiert gëtt de Match vum Jeff Kettenmeyer an dem Eric Hoffmann.
Sender: RTL ZWEE
Ufank vun der Emissioun: 20h30
Ufank vum Match: 20h45
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h15
Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwer d'Appen de Programm vun RTL ZWEE
Och d'Kolleege vun RTL Infos sinn um Match mat dobäi. D'Partie Däitschland géint Lëtzebuerg mam franséische Commentaire vum Jérôme Didelot an dem Xavier Descamps fannt Dir vun 20.30 Auer un hei
De Kader vun de roude Léiwen
Golkipper:
Lucas Fox (1. FC Bocholt, Allemagne)
Anthony Moris (Al-Khaleej, Arabie Saoudite)
Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach, Allemagne)
Verteideger:
Florian Bohnert (SC Bastia, France)
Dirk Carlson (SKN St. Pölten, Autriche)
Eldin Dzogovic (1. FC Magdeburg, Allemagne)
Laurent Jans (SK Beveren, Belgique)
Seid Korac (Venezia, Italie)
Marvin Martins (FC Winterthur, Suisse)
Vahid Selimovic (FC Hermannstadt, Roumanie)
Eric Veiga (Flamurtari FC, Albanie)
Mëttelfeldspiller:
Leandro Barreiro (SL Benfica, Portugal)
Tomas Cruz (SL Benfica, Portugal)
Aiman Dardari (FC Augsburg, Allemagne)
Christopher Martins (Spartak Moscou, Russie)
Mirza Mustafic (Bali United, Indonésie)
Mathias Olesen (Greuther Fürth, Allemagne)
Olivier Thill (FK IMT Belgrad, Serbie)
Sébastien Thill (Stal Rzeszow, Pologne)
Stiermer:
Kenan Avdusinovic (Progrès Niederkorn, Luxembourg)
Alessio Curci (Neftchi PFK, Azerbaïdjan)
Adulai Djabi Embalo (Virtus Entella, Italie)
Edvin Muratovic (Odra Opole, Pologne)
Danel Sinani (FC St. Pauli, Allemagne)