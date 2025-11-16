Portugal fir WM qualifizéiert, Ungarn um Buedem zerstéiert
© AFP
D'Portugisen hunn Armenien beim 9:1 keng Chance gelooss. An engem enke Match huet sech Irland den Ticket fir d'Playoffs geséchert.
An der Grupp F ass d'Decisioun gefall. Portugal huet sech mat engem 9:1 géint Armenien als Tabellenéischte fir d'Weltmeeschterschaft 2026 an Nordamerika qualifizéiert. Och scho virum Match waren d'Chancë just nach theoreetesch, dass Cristiano Ronaldo a Co net beim gréisste Sportevent op dësem Planéit dobäi wären. D'Portugisen hunn de Match vun Ufank un dominéiert a souwuel de Bruno Fernandes wéi de Joao Neves konnten en Hattrick markéieren. Irland huet sech mat engem Gol an der leschter Minutt nach den Ticket fir d'Playoffs geséchert. Si gewannen 3:2 an Ungarn. D'Ungaren haten op déi éischt Participatioun un enger Weltmeeschterschaft zënter 1986 gehofft. Dësen Dram gouf jee zerstéiert.
Den Owend treffen an der Grupp I nach Norwegen an Italien openeen. Et schéngt awer onwarscheinlech, dass Italien déi 17 Goler Differenz op Norwegen guttmaache kann.
Frankräich huet den Ticket fir d'WM an den USA, Mexiko a Kanada scho sécher a kann am leschte Match géint Aserbaidjan berouegt opspillen. Tëscht der Ukrain an Island kënnt et zum Showdown, wie den Dram nach oprechterhale kann a seng Chance an de Playoffs probéieren dierf.
An der Grupp K sinn d'Decisioune scho gefall. England huet den Ticket geléist an Albanien wäert an der Qualifikatioun untrieden. Serbien huet mat 4 Punkte Réckstand keng Chance méi op Plaz 2.
Grupp D
Aserbaidjan - Frankräich (18.00 Auer)
Ukrain - Island (18.00 Auer)
Grupp F
Portugal - Armenien 9:1
1:0 Veiga (7'), 1:1 Spertsyan (18'), 2:1 Ramos (28'), 3:1 Neves (30'), 4:1 Neves (41'), 5:1 Bruno Fernandes (45'+3, Eelefmeter), 6:1 Bruno Fernandes (52'), 7:1 Bruno Fernandes (72'), 8:1 Neves (81'), 9:1 Conceiçao (90'+2)
Ungarn - Irland 2:3
1:0 Lukacs (3'), 1:1 Parrott (15', Eelefmeter), 2:1 Varga (37'), 2:2 Parrott (80'), 2:3 Parrott (90'+7)
Grupp I
Italien - Norwegen (20.45 Auer)
Israel - Moldawien (20.45 Auer)
Grupp K
Albanien - England (18.00 Auer)
Serbien - Lettland (18.00 Auer)