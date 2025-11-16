Red Boys mat héijer Hypothéik
Déifferdeng muss am Retourmatch 6 Goler géint Nilüfer ophuelen. Den HB Diddeleng spillt den Owend nach a Bosnien.
Nodeems sech Bierchem e Samschdeg knapp 25:27 zu Brno an Tschechien huet musse geschloe ginn, gouf et e Sonndeg eng weider Néierlage fir e lëtzebuergesche Vertrieder. D'Red Boys Déifferdeng verléiere kloer 29:35 bei Nilüfer BSK.
De Match vum HB Diddeleng géint HC Izvidac leeft zënter 18.Auer.
Am Virfeld vum Match hat den Déifferdenger Trainer Marc Breser d'Favoritteroll un Nilüfer BSK ofginn - an där Roll sollten d'Tierke virun allem am zweeten Duerchgang gerecht ginn. Den 29:35 war fir d'Red Boys déi éischt Néierlag an dëser Saison - bis elo hate si all hir Partien, souwuel national wéi international, entweeder gewonnen oder gläichgespillt.
Déifferdeng wosst, dass et eng schwiereg Aufgab géint den tierkesche Vizemeeschter a Supercup-Gewënner géif. Déi éischt Hallschent war immens serréiert an et gouf sech näischt geschenkt. Mol louch Nilüfer vir, mol war Déifferdeng am Lead. Beim Gang an d'Kabinne louch d'Red Boys 15:14 vir. Et sollt awer déi lescht Féierung vum lëtzebuergesche Vertrieder sinn.
Nilüfer, dat mat der Ilkunur Kurtulus zënter Juli 2025 eng Fra als Chefcoach un der Säitelinn huet, huet mat engem 3:1-Laf d'Féierung iwwerholl a se ab der 35. Minutt net méi ofginn. An den nächsten 10 Minutte sollt den Ecart tëscht béiden Ekippen ëmmer bei 3 Goler leien. D'Tierken, fir déi et déi éischt Participatioun zënter 10 Joer op europäeschem Niveau ass, hu sech wuel eng Rei Zäitstrofen gefaangen, Déifferdeng konnt dëse Méi u Plaz awer net fir en Ausgläich notzen. Tëscht der 45. a 52. Minutt ass de Red Boys kee Gol gelongen an Nilüfer konnt aus engem 25:22 en 29:22 maachen - dat war d'Virentscheedung. Den Daniel Tako war mat 9 Goler den treffsécherste Spiller op Déifferdenger Säit, mee och den Ilian Goedert an de Lucas Meyffret hu jee 5 Goler bäigesteiert.
D'Red Boys muss sech am Retourmatch nächste Samschdeg zu Uewerkuer kräfteg strecken, fir d'Hypothéik vu 6 Goler nach ze meeschteren.