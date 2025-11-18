Lëtzebuerger Basketdamme spille géint Bosnien-Herzegowina
Am Basket huet d'Lëtzebuerger Dammennationalekipp um 19 Auer den drëtte Match an der Qualifikatioun fir d'EM 2027 géint Bosnien-Herzegowina.
Start vum Stream: 18h55
Ufank vum Match: 19h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 21h00
Kommentéiert gëtt de Match vum Jeff Kettenmeyer an dem Xavier Engel.
Programm
18. November 2025 – 19 Auer: Lëtzebuerg – Bosnien-Herzegowina
11. Mäerz 2026: Lëtzebuerg – Irland
14. Mäerz 2026: Lëtzebuerg – Israel
17. Mäerz 2026: Bosnien-Herzegowina – Lëtzebuerg
Tabell
FLBB Selektioun
Coulon Kyra (Basket Esch)
Etute Isi (IMG Academy, USA)
Fuglsang Sofie (Herner TC, Germany)
Irthum Liz (Klosterneuburg, Austria)
Krings Alana (T71 Dudelange)
Madjo Dionne (Flammes Carolo, France)
Mangen Julie (Amicale Steinsel)
Meynadier Magaly (Saarlouis, Germany)
Mreches Catherine (T71 Dudelange)
Nürenberg Svenia (T71 Dudelange)
Schalbar Lena (T71 Dudelange)
Schumacher Laetitia (Basket Flames, Austria)
Simon Anne (Magnolia Campobasso, Italy)
Head coach: Patrick Unger
Assistant coaches: Sidney Parsons & Liz Schmitz
Team manager: Fabienne Deister
Team doctor: Sam Scolati
Strength coach: Marcel Bultel
Kiné: Julie Bouvy