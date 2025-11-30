Aserbaidjan géint Lëtzebuerg vu 15.00 Auer u live op RTL.lu
Am Basket spillt d'Lëtzebuerger Härennationalekipp e Sonndeg um 15.00 Auer an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2029 géint Aserbaidjan.
Am Grupp A trëfft Lëtzebuerg op Nordmazedonien, Irland an Aserbaidjan. Am zweet Match spillt d'FLBB-Selektioun den 30. November zu Baku am Baku Sports Palace géint Aserbaidjan.
Ufank vum Match: 15h00
Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 17h00
Commentaire: Jeff Kettenmeyer an Xavier Engel
Programm a Resultater
Lëtzebuerg – Irland 89:77
30. November 2025: Aserbaidjan – Lëtzebuerg (15:00)
27. Februar 2026: Nordmazedonien – Lëtzebuerg
3. Mäerz 2026: Irland – Lëtzebuerg
2. Juli 2026:Lëtzebuerg – Aserbaidjan
5. Juli 2026:Lëtzebuerg – Nordmazedonien
Tabell
News
Basketball - EM Pre-Qualifikatioun: Lëtzebuerger Häre gewannen no staarker Schlussphas géint Irland
Kader
Carreira Kreps Malcolm (Penas Huesca, Spuenien)
Ceman Dino (Basket Esch)
David Rocha Davy (Fitosur Murgi, Spuenien)
Do Rosario Delgado Ivan (T71 Diddeleng)
Gutenkauf Philippe (Etzella Ettelbréck)
Jack Christopher (T71 Diddeleng)
Kalmes Joe (T71 Diddeleng)
Kovac Ben (Alm Evreux, Frankräich)
Laurent Alex (Amicale Steesel)
Logelin Max (Sparta Bartreng)
Oth Konan Ange (Musel Pikes)
Rugg Clancy (Basket Esch)
Verbeelen Yannick (Sparta Bartreng)
Vujakovic Oliver (Résidence Walfer)