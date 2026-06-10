D'Patrizia Van der Weken ass op den 100 Meter vum Diamond-League-Meeting zu Oslo mat engem Chrono vun 11.10 Sekonnen op déi 6. Plaz gesprint. An der Finall e Mëttwoch den Owend ëm 21:12 Auer war et d'Julien Alfred vu St. Lucia, dat sech no 10.76 Sekonnen d'Victoire huele konnt. De Podium komplettéiert hunn hannendrun d'Brittin Amy Hunt (10.99s) an d'Neiséilännerin Zoe Hobbs (11.03s).
Réischt de Weekend war d'Patrizia Van der Weken zu Stockholm am Asaz. Déi 26 Joer al Lëtzebuergerin koum mat engem Chrono vun 11,05 Sekonnen op déi 3. Plaz vum Diamond-League-Meeting a Schweden.