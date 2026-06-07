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Diamond League LiichtathleetikPatrizia van der Weken mat drëtter Plaz zu Stockholm

RTL Lëtzebuerg
D'Lëtzebuergerin ass d'100 Meter an enger Zäit vun 11,05 Sekonne gelaf.
Update: 07.06.2026 18:16
D'Patrizia van der Weken mat enger staarker Performance an der Diamond League.
© AFP (Archiv)

D'Diamond League ass déi héchst Serie an der Liichtathleetik. Duerch staark Performancen an de leschte Joren huet sech d'Patrizia van der Weken d'Participatioun op dësem héijen Niveau erschafft. Et ass hir zweet Saison an der Diamond League.

E Sonndeg war e Meeting zu Stockholm a Schweden, wou d'Lëtzebuergerin hir bescht Zäit an der nach jonker Saison gelaf ass. An 11,05 Sekonnen ass si d'100 Meter gelaf a koum als Drëtt op de Podium. Si bleift awer nach 0,05 Sekonnen iwwer hirer perséinlecher Beschtzäit vun 11,00 Sekonnen. Gewonnen huet d'Course d'Amerikanerin Melissa Jefferson-Wooden (10,84) virun der Amy Hunt aus Groussbritannien (10,97).

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