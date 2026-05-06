RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Huet eng Zäit am Grand-Duché gelieftDe Pablo Casero organiséiert Polo-Turnéier an Argentinien

Fabienne Zwally
De gebiertegen Argentinier huet eng Zäit laang zu Lëtzebuerg gewunnt an ass elo a senger Heemecht ganz mam traditionelle Polo-Sport verbonnen.
Update: 06.05.2026 18:24
De Pablo Casero organiséiert Polo-Turnéier an Argentinien
De gebiertegen Argentinier huet eng Zäit laang zu Lëtzebuerg gewunnt an ass elo a senger Heemecht ganz mam traditionelle Polo-Sport verbonnen.

Polo gehéiert zu den eelsten Ekippesportaarten op der Welt. Et fënnt ee méi wéi 2.000 Joer al Tracen dovunner. Polo war eigentlech geduecht, fir Päerd a Reider vun der Kavallerie ze trainéieren. Fréi huet awer och d'Noblesse Gefalen dru fonnt. Eréischt am 19. Joerhonnert ass Polo eriwwer an Argentinien komm, duerch brittesch Awanderer. Ma bis haut huet dës Sportaart awer seng Héichbuerg am Land vun der Pampa an de Päerd.

Mir léieren de Pablo Casero kennen. De gebiertegen Argentinier huet wärend véier Joer d‘Hallschent vun der Zäit zu Lëtzebuerg gelieft, fir Polo-Päerd ze trainéieren. Hautdesdaags ass hien nees zréck a senger Heemecht an organiséiert elo haaptberufflech där Turnéieren.

Eng 50 Kilometer ausserhalb vun der Milliounemetropol Buenos Aires leit d‘Regioun Pilar. 300 Polo-Felder ginn et hei. An ee Polo-Feld eleng ass esou grouss wéi dräi Futtballterrainen. Eng Regioun, déi gepräägt ass vun endlosen Wäiten a Päerd. Polo ass déif verwuerzelt an Argentinien. Net nëmmen ginn hei déi beschte Polo-Spiller vun der Welt, ma och déi weltbeschte Päerd fir Polo ze spille kommen vun hei.

De Pablo Casero huet jonk Gefalen u Päerd an u Polo fonnt. Fir iwwerhaapt kënnen ze spillen, huet hien ugefaangen, am Stall ze schaffen a sech ëm d'Fleeg vun de Päerd ze këmmeren. Am Géigenzuch konnt hien no den offiziellen Auerzäiten Polo spillen an trainéieren. A sou huet seng Karriär als Piloto, professionellen Trainer a Reider vun de Polo-Päerd, ugefaangen. Hien huet et eriwwer an Europa gepackt. Fir d'éischt an England, ier en sech konnt en Numm maachen an sou ass en weidergezunn an déi Vereenegt Arabesch Emiraten, Marokko an och op Lëtzebuerg.

Elo ass hien zréck a senger Heemecht an organiséiert haaptberufflech Tournoien.

Beim Polo an Argentinien gi 6 Chukkers gespillt - dat ass d'Bezeechnung fir e Spillabschnëtt. 7 Minutten dauert een Chukker an no 3 an enger hallwer Minutt ginn d‘Päerd gewiesselt. Well d'Päerd wärend deene Minutte Vollgas ginn, musse se méi dacks ausgewiesselt ginn. Dofir och déi grouss Unzuel un Déieren. An d‘Zil ass einfach: Gewonnen huet dee mat de meeschte Goler.

Zum Schluss als kleng Notiz um Rand: Polo war souguer eng Kéier olympesch. 1936 zu Berlin wärend dem Nazi-Regime. Hautdesdaags bleift d'Polo-Welt awer méi ënnert sech. Et ass en deiere Sport, deen och vill Logistik verlaangt.

Am meeschte gelies
Zu Éiter
Attrapp vun enger Granat léist gréissere Policeasaz aus
Éischte CEO vun der Cargolux
Den Einar Ólafsson ass dout
2
Georges Engel am Interview
"D'DP, déi fënnt déi Politik vum Luc Frieden excellent"
Video
38
Spagat tëscht Sécherheet an Offer vu Wunnengen
Méi Kontroll vu Kaffiszëmmeren, mee manner Krittären, fir konform ze sinn
27
Annonce vum US-President Trump
US-Arméi stoppt Asaz an der Strooss vun Hormus
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Luxembourg Ladies Tennis Masters
Angelique Kerber och 2026 nees dobäi
Video
Fotoen
0
FLJudo
Alexis Landais gëtt éischte Generaldirekter vun der Lëtzebuerger Judo-Federatioun
0
Duathlon zu Jonglënster
Victoire fir den Däitschen Yves Becker, Poli Polfer an Anna Reiff nei national Championen
Video
Bis e Sonndeg
D'Yonex Badminton Open an der Coque
Video
Fotoen
D'Billie Jean King an der Finall vun de French Open 1972
Haut viru 45 Joer
Outing vun der Billie Jean King
2
Benevolat
Kee Veräinssport ouni Jugendtraineren
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.