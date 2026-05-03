Duathlon zu Jonglënster

Bern Thill
De Weekend gouf beim Duathlon zu Jonglënster en neie Lëtzebuerger Champion gesicht.
Update: 03.05.2026 19:44
De Resumé vum Duathlon zu Jonglënster
Victoire fir den Däitschen Yves Becker, Poli Polfer an Anna Reiff nei national Championen

Eng 350 Participante verdeelt op 6 Coursen hunn um, Duathlon organiséiert vum Karibu Jonglënster deelgeholl. D'Jenny Gloden huet net op den Duathlon gewiesselt,
d’Langstrecke-Spezialistin huet zesumme mat hirem Mann, dem Carlo Kirsch, um Ekippe-Relais vum Duathlon deelgeholl. D’Jenny huet als éischt Damm
an op der 8. Positioun insgesamt gewiesselt an hire Mann, e Kompetitioun-Vëlosfuerer, huet dunn um Vëlo Gas ginn an d’Konkurrenz iwwerholl. Déi
haten allerdéngs schonn 10km am Lafen an de Been. Op de leschte 5km huet d’Leeferin vun der Fola, déi de Marathon vu Frankfurt virbereet, kee
méi laanscht gelooss.

Laang Zäit huet et ausgesi wéi wann de Pol Stoffel de Championstitel fir de Lënster Karibu kéint souverän gewannen, um leschte Laf-Parcours
koum allerdéngs eng kleng Defaillance. Den Däitschen Yves Becker gewënnt den Duathlon an de Poli Polfer gëtt 8. am Generalklassement a Champion, virum Daniel Reckinger.

D’Anna Reiff gëtt Championne bei den Dammen. An de Jugendklassen hunn d’Triathleeten den Toun uginn. De Sebastian Ziekmann gëtt souveräne Vainqueur bei de Junioren an ass méi séier wéi d’lescht Joer. De 17 Joer alen Triathleet gëllt als grousst Nowuesstalent, hien zielt zu den 10 beschten europäesche Junioren an ass a permanenter Progressioun. Bei de Youth A gewënnt den Emile Vanolst virum Tom Heyart.

