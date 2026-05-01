RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

D'Yonex Badminton Open an der Coque

Bern Thill
Bis e Sonndeg leeft an der Coque déi 6. Editioun vun de Yonex Badminton Open.
Update: 01.05.2026 19:29
D'Badminton Luxembourg Open an der Coque
Bis e Sonndeg leeft an der Coque déi 6. Editioun vun de Yonex Badminton Open.

Wärend 5 Editiounen huet d’Lëtzebuerger Badminton-Federatioun et fäerdeg bruecht, eng zolidd international Renommée opzebauen. Si roue sech awer net op hire Lorberen aus. Besonnesch um Programm gouf gefeilt. 20 Leit suergen derfir, dass mat Fotoen, Videoen an Interviewen den Turnéier an de soziale Medie present ass.

Eng alldeeglech Zeitung an digitaler a an analoger Form vun 20 Säite stéisst op positiv Echoen. En Donneschdeg goung dann e School Day iwwert d’Bün an Zesummenaarbecht mat der Lasel.

Och d’Spiller vun de klenge Länner schwiewen de Responsabelen am Hannerkapp. Den éischte Kontakt an deem Kontext war e Freideg mam Raymond Conzemius, dem Techneschen Direkter vum COSL.

An 3 Joer heescht et dann och sportlech performant ze sinn oder ze bleiwen. An do ass am Ament de Jérôme Pauquet gutt ënnerwee. Hien ass Sportzaldot, spillt zu Saarbrécken a reest duerch d’Welt, fir Erfarungen a Punkten op internationalen Turnéieren ze sammelen. Mam Collin Filimom hat hien eng haart Noss geroden. Am 1. Saz krut de Jérome kee Fouss op de Buedem géint den Ugrëffsspiller, deen zu Paräis op den Olympesche Spiller fir Éisträich gespillt hat. Den 2. Saz war du fir de Jérôme. Den 3. Saz, an esou de Match, gouf vum Filimom gewonnen.

Virun engem Joer war den Dubbel Feltes/Sinico gutt ënnerwee. En Achillesseene-Rëss vum Yannick huet hinnen dunn awer e Stréch duerch hier international Ambitioune gemaach,

Géint den hollänneschen Duo Kros/Van Buiten huet de lëtzebuergeschen Dubbel an 2 Sätz de Kierzere gezunn. An Zukunft wäert de Yannick de Schwéierpunkt op den Dubbel zesumme mam Jérôme Pauquet leeën.

E Samschdeg an de Sonndeg geet et da viru mam Badminton-Turnéier, op deem 117 Benevoller insgesamt wärend 5.000 Stonnen am Asaz sinn.

Yonex Badminton Open (01.05.2026)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.