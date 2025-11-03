An 13 Kuerzgeschichten erfuerscht d'Nora Wagener wéi Mënschen a Relatioune sech an der digitaler Welt verännert hunn.
Vun Online-Shopping iwwer Dating bis bei Gespréicher mat engem Chatbot: déi nei Technologië sinn an all Beräich vun eisem Liewe present. Am Interview erzielt d'Nora Wagener, wéi dës Technologien net nëmmen den Inhalt, mä och d'Form vun der mënschlecher Kommunikatioun veränneren.
Mënschen an der digitaler Welt: "Die Sperber-Bussard-Frage" vum Nora Wagener
"Die Sperber-Bussard-Frage" vum Nora Wagener ass bei den éditions Guy Binsfeld erauskomm.
