Das Blaue Sofa kënnt nees op LëtzebuergInvitée ass d'Lëtzebuerger Schrëftstellerin Elise Schmit

Bea Kneip
D'Servais-Laureatin vun 2019 stellt hiren neien Erzielband "Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf" vir
Update: 25.02.2026 12:20
© Foto Elise Schmit: Véronique Kolber

Nodeems d’lescht Joer den tansanesche Schrëftsteller an Nobelpräis-Laureat Abdulrazakh Gurnah um Blaue Sofa Plaz geholl hat, ass et dës Kéier un enger Lëtzebuerger Schrëftstellerin. D’Elise Schmit ass keng Onbekannten: mat hirem éischten Erzielband “Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen” (Hydre éditions) konnt si 2019 d’Jury vum Servais-Präis iwwerzeegen. Hiert neit Buch mam Titel “Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf” kënnt den 18. Mäerz am renomméierte Luchterhand Literaturverlag an Däitschland eraus. D’Buch gëtt op der Leipziger Buchmesse (19-22.03.2026) virgestallt, mä Dir braucht keng laang Rees op Iech ze huelen! Just e puer Deeg méi spéit ass d’Elise Schmit um Blaues Sofa, dem Literaturformat vu Bertelsmann, zu Gaascht, wou si sech mam Literaturwëssenschaftler Dr Henning Marmulla ënnerhält.
An Dir kënnt natierlech och dës Kéier nees mat dobäi sinn: E Mëttwoch de 25. Mäerz um 19 Auer an der Abtei Neimënster.
Umelle kënnt Dir Iech iwwer de Site ipw.lu oder iwwer Telefon: 26 20 52-444
Tickets: 10 € | 5€ (< 26 Jahre) | 1,50€ (Kulturpass)

Weider Detailer am Pressetext vum Institut Pierre Werner:

Zur Leipziger Buchmesse 2026 erscheint der zweite Erzählband der Luxemburger Schriftstellerin Elise Schmit beim renommierten Luchterhand-Verlag (Erscheinungstermin 18.03.2026). Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf fasst in neun Erzählungen die Schicksale von Menschen, die – in Zeiten der „Polykrise“ – versuchen, existentielle Brüche in ihren Biografien zu überwinden und zu einem lebbaren Alltag zurückzufinden. Ein Buch über die Sehnsucht nach Sinn, Miteinander und einer Sprache, die die Welt angemessen beschreiben kann.

Elise Schmit (geb. 1982) schreibt Erzähltexte und Theatertexte. Sie lebt in Luxemburg. Für ihren Erzählband Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen (Hydre Éditions) erhielt sie 2019 den Prix Servais und wurde mehrfach beim Concours littéraire national ausgezeichnet. Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf ist ihre erste Veröffentlichung bei Luchterhand.

Dr. Henning Marmulla (geb. 1976 in Bielefeld) hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Mitherausgeber des Briefwechsels zwischen Hans Magnus Enzensberger und Uwe Johnson (“für Zwecke der brutalen Verständigung”, Suhrkamp 2009) und der “Chronik 1970" von Siegfried Unseld (2010).

