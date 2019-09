De Paul Kirps huet de Summer iwwer d'Architektur vum Lënster Lycée nei interpretéiert.

Wierker vum Lëtzebuerger Kënschtler a grapheschen Designer Paul Kirps fanne sech net just an der Kollektioun vum Mudam, ma och an de Sammlunge vum Zürecher „Museum für Gestaltung“ an dem New Yorker MoMa erëm. Während der Summervakanz huet hien och seng kënschtleresch Spuren am "Lënster Lycée", respektiv an der Internationjual School Jonglënster hannerlooss. Als Gewënner vun engem Gestaltungsconcours, deen 2017 vun der "Administration des Bâtiments publics" organiséiert gouf, huet de Paul Kirps de Summer iwwer d'Architektur vum Lënster Lycée an zwee verschiddene Beräicher nei interpretéiert. Mat enger breeder Faarfpalett an deene verschiddenste geometresche Formen, huet hie mat Hëllef vu sengem Team aus zwee Projeten, en zesummenhänkend Wierk kreéiert, dat an engem spannenden Dialog mat sengem Ëmfeld steet.

Den Challenge bei Projete wéi dësen ass et, fir e stëmmegt Konzept ze kreéieren, dat am dräidimensionale Raum gutt funktionéiert. Op am Verglach zu de Raimlechkeeten oder zu den Objeten, d'Moosse fir sou e Wierk wëlle minutiéis berechent ginn. Sou schafft de Paul Kirps, genau wéi en Architekt, op Grond vu Pläng, déi hien am Viraus ausschafft.

Mat deem moderne Konschtwierk gëtt awer net just d'Gebai vum Lycée nach méi valoriséiert, ma et bitt och déi perfekte Méiglechkeet, fir de Schüler Konscht méi no ze bréngen.

Bei der Rentrée e Méindeg kënnen d'Schüler an d'Proffe vum Lënster Lycée dann deen neie Look entdecken.