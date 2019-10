Well den David Ianni selwer betraff ass an an der Famill Jonker huet, déi ëm ee Verstuerwenen traueren, huet hien e Lidd komponéiert.

De Lëtzebuerger Pianist huet passend zum Lidd "Forever" och nach e Videoclip produzéiert, an deem d'Kanner matwierke konnten. Et ass net ëmmer einfach e Verloscht ze verdauen, ma d'Produktioun vum Videoclip huet de Kanner Spaass gemaach. Fir eng Kéier konnte si emol hannert d'Kulisse kucken a virun der Kamera stoen. D'Martine Wirtz ass Responsabel fir déi psychologesch Betreiung vun de Kanner a war och positiv iwwert d'Auswierkunge vun dësem Projet iwwerrascht. Vill vun de Kanner konnte sech opmaachen an et huet hinnen enorm Spaass gemaach mam David Ianni zesummen ze schaffen. E Méindeg war d'Premiere vum Videoclip an de Making-of zu Téiteng an der Schungfabrik, e ganz beréierende Moment an e schéinen Ofschloss fir e Projet, dee sech weisen léisst.