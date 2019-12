No 9 Joer hunn de Serge Tonnar a Legotrip e Samschdeg den Owend hire leschte Concert gespillt.

No 9 Joer ass fir d'Band Legotrip Schluss. Aus privaten a beruffleche Grënn dréien 2 Museker der Band an Zukunft de Réck. Wéi de Serge Tonnar iwwert déi sozial Netzwierker matgedeelt huet, géing et domadder kee Sënn maachen, fir mat Legotrip weiderzemaachen, wéi wann näischt wier.

De leschte Concert vu Legotrip war schonn e Samschdeg den Owend.