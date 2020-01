Nom risege Succès vun der 1. Staffel, kënnen d'Fans sech elo op eng Suite vun der däitsch-lëtzebuergescher Serie freeën.

Och an der 2. Staffel versetzt Bad Banks d'Spectateuren nees an d'Späre vun der Finanzwelt, eng Welt, an där no enger Kris d'Kaarte nei gestéckelt ginn. Dëst bedeit natierlech och, dass nei Personnagë wäerte presentéiert ginn, déi d'Zukunft vum ganze System kéinten op d'Kopp dréien.

© Letterbox Filmproduktion

Dass déi 1. Staffel vu Bad Banks net manner wéi en internationale Succès ass, ass mëttlerweil gewosst. Iwwer 40 Mol gouf d'Serie schonn an d'Ausland verkaaft, dorënner och an den USA an huet eng sëllege Präisser gewonnen, dorënner de Grimme-Preis, de Lëtzebuerger Filmpräis, Metropolis, d'Deutsche Akademie für Fernsehen, de Bambi oder den Deutscher Schauspielpreis.

Niewent de Lëtzebuerger Schauspiller Désirée Nosbusch, Marc Limpach a Germain Wagner, wäerten niewent aneren internationale Schauspiller och nei Lëtzebuerger dobäi sinn, dorënner d'Elisabeth Johannesdottir, de Claude De Demo, de Raoul Schlechter, d'Fabienne Hollwege, d'Pascale Noe Adam, de Julian Nest an d'Elsa Rauchs.

Produzéiert gëtt d'Serie vun der Lëtzebuerger Boîte IRIS Productions (Nicolas Steil) a Letterbox Fimproduktion aus Däitschland a gëtt och ënnert anerem finanziell vum Lëtzebuerger Film Fong ënnerstëtzt.

Vu Februar u lafen dann déi nei Episoden op RTL Télé Lëtzebuerg, Arte an ZDF un.

© Letterbox Filmproduktion

Hei déi eenzel Diffusioune vun den Episoden:

Episod 1: Mëttwoch den 12. Februar 2020 um 20 Auer

Episod 2: Mëttwoch den 19. Februar 2020 um 20 Auer

Episod 3: Mëttwoch den 26. Februar 2020 um 20 Auer

Episod 4: Mëttwoch den 4. Mäerz 2020 um 20 Auer

Episod 5: Mëttwoch den 11. Mäerz 2020 um 20 Auer

Episod 6: Mëttwoch den 18. Mäerz 2020 um 20 Auer