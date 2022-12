Grousse Gewënner bei der Verdeelung vum Europäesche Filmpräis ass de Schwed Ruben Östlund mat sengem Film "Triangle of Sadness".

Hie krut de Präis als beschte Realisateur an Dréibuchauteur.

De Zlatko Buriy an d'Vicky Krieps hu sech allebéid d'Kategorie als beschte Schauspiller bei de 35. Europäesche Filmpräisser geséchert. Op der feierlecher Gala an der islännescher Haaptstad Reykjavík war et schonn den drëtte Präis fir de Cannes-Gewënner "Triangle of Sadness" vum Ruben Östlund.

De Film "Corsage" vum Marie Kreutzer, deen 3 Mol nominéiert war, konnt sech mat der Éierung vum Vicky Krieps op d'mannst ee Präis sécheren.

D'Lëtzebuerger Schauspillerin war aus gesondheetleche Grënn net present, war awer zougeschalt. Si huet sech mam Penélope Cruz a Léa Seydoux géint eng staark Konkurrenz duerchgesat.

All d'Gewënner vun de "European Film Awards"

Offiziellt Schreiwes

Vicky Krieps sacrée meilleure actrice aux European Film Awards

Communiqué par : Fonds national de soutien à la production audiovisuelle Le palmarès de la 35e édition des European Film Awards, l'équivalent européen des oscars, est tombé ce samedi soir à Reykjavik et a sacré l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps meilleure actrice européenne de l'année 2022 pour son rôle dans le long-métrage CORSAGE de Marie Kreutzer coproduit par Bernard Michaux (Samsa Film).

Cette nouvelle récompense européenne vient s'ajouter aux nombreux prix remportés par Vicky Krieps pour le rôle de l'impératrice Sissi qu'elle incarne dans la coproduction luxembourgeoise et pour lequel elle a notamment remporté le Prix « Un Certain Regard » de la meilleure actrice au Festival de Cannes cette année.

Lors de la cérémonie, l'actrice s'est exprimée par message vidéo en se disant très heureuse et honorée de recevoir le prix d'interprétation féminine et dédie ce prix à toutes les femmes du monde qui méritent d'être vues et entendues.

Le Premier ministre et ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel a tenu à féliciter l'actrice pour cette importante reconnaissance internationale et s'est dit très fier des performances artistiques de notre talentueuse comédienne.

P.M. Pas moins de 4 films concourraient cette année aux European Film Awards dans les catégories suivantes :

« European Film » : Corsage (Samsa Film)

« European Director » : Marie Kreutzer pour Corsage

« European Actress » : Vicky Krieps dans Corsage

« European Animated Feature Film » : Le petit Nicolas – Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? (Bidibul Productions) et My Love Affair with Marriage (Antevita Films)

« European Discovery - Prix Fipresci » : Le serment de Pamfir (Wady Films)