En Dënschdeg den Owend goufen am Mierscher Literaturhaus d'Präisser vum nationale Literatur-Concours verdeelt.

44 Manuskripter vu Kuerzgeschichtesammlunge waren agereecht ginn. Am Nationale Literaturconcours goung et dëst Joer ëm Kuerzgeschichtesammlungen. Den éischte Präis goung un den John-Paul Gomez, en Newcomer an der Lëtzebuerger Literaturzeen, deen de Lieser vun eisem engleschen Internetsite RTL Today als Auteur vun der satirescher Rubrik "The Luxembourg Wurst" bekannt ass. "The Idiot of St.Benedict" ass den Titel vu senger Kuerzgeschichtesammlung, engem Spill tëscht Realismus, Dystopie a Surrealismus, wéi et an der Begrënnung vum Jury heescht.

Literatur-Concours/Beatrice Kneip

Den zweete Präis goung un de Guy Helminger fir "Das Geräusch der Stillleben" an den drëtte Präis war nees fir e Recueil op Englesch "Perfect Spheres - Stories and Complaints" vun der Elise Schmit, déi jo normalerweis éischter op Däitsch schreift.

Och de Prix d'Encouragement an der Kategorie vun de Jonken tëscht 12 an 19 Joer goung un en engleschsproochegen Text "Do Women Love" vun der Zeynep Celik. Dass Englesch sech hei zu Lëtzebuerg ëmmer méi als Literatursprooch duerchsetzt, konnt och de Jurypresident Pascal Seil confirméieren.

Fir de Concours Littéraire 2023 ginn elo schonn déi beschten Dréibicher gesicht. D'Manuskripter kënne bis den 12. Juni 2023 agereecht ginn.

Offiziellt Schreiwes

Remise des prix du Concours littéraire national 2022

Communiqué par : ministère de la Culture

Le mardi 13 décembre 2022 a eu lieu la remise des prix du Concours littéraire national 2022 aux lauréats et lauréates par la ministre de la Culture, Sam Tanson. La cérémonie s'est tenue au Centre national de littérature à Mersch.

Les lauréats du Concours littéraire national 2022, dont le sujet était le recueil de récits, sont :

• John-Paul GOMEZ - 1er prix de la catégorie « auteurs/autrices adultes » pour le recueil de récits The Idiot of St. Benedict

• Guy HELMINGER - 2e prix de la catégorie « auteurs/autrices adultes» pour le recueil de récits Das Geräusch der Stillleben

• Elise SCHMIT - 3e prix de la catégorie « auteurs/autrices adultes» pour le recueil de récit Perfect Spheres – Stories and Complaints

• Zeynep CELIK - prix d'encouragement dans la catégorie « jeunes auteurs/autrices de 15-25 ans » pour le recueil de récits Do women love ?

Le jury était composé de Pascal Seil (président), Mylène Branco, Marion Rockenbrod, Jeff Schinker et Jeff Thoss.

Sam Tanson a souligné la particularité du concours, qui est « de permettre à toute personne d'y participer de manière anonyme. » Les manuscrits soumis sont tous inédits, non publiés et écrits sous pseudonyme. Les enveloppes contenant les noms des gagnants ne sont ouverts qu'une fois les textes lauréats sont sélectionnés par le jury. « Pour un petit pays, avec une petite scène littéraire, le fait de rester anonyme permet de voir ses textes confrontés de manière neutre par un jury qui change tous les ans. Ainsi, des auteurs et autrices connu/e/s sont confirmés/es, mais on y découvre également de nouvelles plumes. »

Depuis 1978, le ministère de la Culture organise un concours littéraire annuel ayant pour but d'encourager la création littéraire au Grand-Duché de Luxembourg. Chaque année, le concours littéraire national est réservé à un genre littéraire différent. L'édition 2022 était réservée au recueil de récits en langue luxembourgeoise, française, allemande et/ou anglaise.

44 productions ont été introduites dans la catégorie « auteurs/autrices adultes » et 4 dans la catégorie « jeunes auteurs/autrices de 15-25 ans ». Au niveau des langues utilisées, l'anglais gagne du terrain et a de loin été la langue la plus utilisée.

La soirée a été encadrée musicalement par le pianiste Arthur Possing.

La liste des lauréats et lauréates des éditions précédentes peut être consultée sous le lien suivant: https://www.autorenlexikon.lu/page/award/014/14/FRE/index.html.