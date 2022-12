E Mëttwoch war d'Zeremonie fir déi éischt Editioun vum Lëtzebuerger Musekspräis an der Rockhal um Belval.

A sechs verschiddene Kategorie gëtt de Lëtzebuerger Musekspräis verdeelt. Dobäi ass den "Nationale Musekspräis" fir eng Persoun, een Museker oder eng Musekerin, déi fir hir Karriär geéiert gëtt, fir hir Wierker oder fir hiert Engagement fir d'Lëtzebuerger Musekszeen. Dësen ass dotéiert mat 10.000 Euro.

Déi aner fënnef Kategorie beschäftege sech mat enger remarkabeler Produktioun aus de leschten dräi Joer. Jiddereen, deen aktiv an der Lëtzebuerger Musekszeen dran ass, d'Lëtzebuerger Nationalitéit huet, e Resident vum Grand-Duché ass oder kulturell staark mam Land verbonnen ass, kann ee vun dëse Präisser kréien. Fir dës Kategorië leien d'Präisgelder bei 3.500 Euro fir "Op der Bün" an "Hannert der Bün", 3.000 Euro fir "Musekvermëttlung" an 2.500 Euro fir "Fräizäitmusek" an "Nowuesstalent".

D'Gewënner

Nationale Musekspräis

Pierre Cao (Museker, Komponist a Chef vun engem Orchester)

Lëtzebuerger Musekspräiss – Op der Bün

MAZ (Museker)

Lëtzebuerger Musekspräiss – Hannert der Bün

Stéphanie Baustert (Musek Managerin)

Lëtzebuerger Musekspräiss – Fräizäitmusek

Big Band OPUS78 (Ensemble)

Lëtzebuerger Musekspräiss – Nowuesstalent

Benjamin Kruithof (Museker)

Lëtzebuerger Musekspräiss – Musekvermëttlung

BEAST (Produktioun)

Den Interview mat der Kulturministesch Sam Tanson am Virfeld vun de Lëtzebuerger Musekspräisser

De Jury

Jamie Reinert (Museksjournalist beim 100,7)

Tiffany Saska (Responsabel fir d'Kommunikatioun an d'Pressereaktioun bei der Philharmonie)

Thierry Hick (Kulturjournalist beim Wort)

André Neves (Grënner vu Magestick Records – Sony/ATV)

Cathy Krier (Pianistin, Presidentin vum Jury)

D'Schreiwes vum Kulturministère

Remise des Lëtzebuerger Musekspräisser 2022 (21.12.2022)

Ce mercredi 21 décembre 2022 a eu lieu la cérémonie de remise des premiers Lëtzebuerger Musekspräisser à la Rockhal à Esch-Belval.

La ministre de la Culture, Sam Tanson, a pu saluer de nombreux artistes et représentant/es du secteur culturel. Organisée en collaboration avec la Rockhal, la cérémonie a été animée par Sascha Ley et Mike Tock, avec des interludes musicaux de Francis of Delirium, Sven Hoscheidt (United Instruments of Lucilin) et du Gilles Grethen Quartet.

Le palmarès

• Nationale Musekspräis

Pierre Cao (musicien, compositeur et chef d'orchestre)

Remis par Sam Tanson, ministre de la Culture

• Lëtzebuerger Musekspräiss – Op der Bün

MAZ (musicien)

Remis par Carl Adalsteinsson, directeur du CAPE et président de l'Alliance musicale

• Lëtzebuerger Musekspräiss – Hannert der Bün

Stéphanie Baustert (manageuse musicale)

Remis par Luka Heindrichs, patron du Gudde Wëllen et membre fondateur de l'Alliance musicale

• Lëtzebuerger Musekspräiss – Fräizäitmusek

Big Band OPUS78 (ensemble)

Remis par Marie Schockmel, journaliste radio 100,7

• Lëtzebuerger Musekspräiss – Nowuesstalent

Benjamin Kruithof (musicien)

Remis par Stefan Gehmacher, directeur de la Philharmonie

• Lëtzebuerger Musekspräiss – Musekvermëttlung

BEAST (société de production)

Remis par Sam Reinard, directeur du Rocklab

Les prix

Annoncés le 19 septembre dernier, les Lëtzebuerger Musekspräisser ont été décernés dans six catégories différentes.

Le «Prix national de la musique» ou «Nationale Musekspräis» est dédié à un/e artiste du secteur pour récompenser sa carrière, son œuvre et son engagement pour la musique luxembourgeoise. Celui-ci est doté de 10.000 euros.

Dans les cinq autres catégories, les prix se réfèrent à une production remarquable des trois dernières années. Sont éligibles les acteurs ou personnalités actifs dans le secteur de la musique au Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, résidents ou ayant un fort ancrage culturel au pays. La sélection de ces projets se fait dans une procédure à deux tours. Pour le premier tour, 48 «nominateurs» et «nominatrices», professionnel/les de la musique, ont été invité/es à soumettre leurs coups de cœur. Sur base de ces nominations ont été établies des shortlists des cinq noms d'artistes les plus cités.

Ces catégories sont dotées de 3.500 euros (Op der Bün et Hannert der Bün), 3.000 euros (Musekvermëttlung) et 2.500 euros (Fräizäitmusek et Nowuesstalent) respectivement.

Outre la dotation du prix, les artistes récompensé/es ont reçu un trophée original sous forme d'une écharpe, inspirée par les cartons perforés servant à faire marcher les orgues de barbarie, spécialement créé par l'artiste Laurie Lamborelle.

Le jury

Le jury était composé de Jamie Reinert (journaliste musique à la radio 100,7), Tiffany Saska (responsable de la communication et des relations avec la presse à la Philharmonie), Thierry Hick (journaliste culturel au Luxemburger Wort), André Neves (fondateur Magestick Records – Sony/ATV) et la présidente du jury, Cathy Krier (pianiste et enseignante de piano). Le secrétariat du jury était assuré par Joé Haas du ministère de la Culture.