De Batteur vun der Band "Earth Wind and Fire" ass am Alter vun 67 Joer gestuerwen,

Dat huet seng Famill confirméiert.

Virun allem an de 70er Jore war d’US-Soul a Funkband ganz erfollegräich, huet am ganzen 6 Grammys gewonnen an ass och Member vun der Rock’n Roll hall of fame.