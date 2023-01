Den OPL, de Gast Walzing an zäitgenëssesch Museker aus Lëtzebuerg: Eng erfollegräich Formule, déi dëse Freideg fir d'drëtte Kéier opgeféiert gëtt.

"Jamais deux sans trois" oder "aller guten Dinge sind drei": E Freideg sti fir d'drëtte Kéier zäitgenëssesch Kënschtler mam OPL, ënnert der Leedung vum Gast Walzing, op enger Bün. Dës Kéier an der Philharmonie.

LëtzMusek an der Philharmonie

Et ass e Konzept, dat schonn 2021 an 2022 zu Esch de Publikum staark begeeschtert hat. D'Location ass eng aner, fir de Gast Walzing ass d'Zil awer ëmmer nach dat selwecht: Lëtzebuerger Kënschtlerinneen a Kënschtler promovéieren:"Dat gëtt nämlech eng super Visittekaart fir den Artist, wann en an d'Ausland wëllt goen, well een eben net ëmmer d'Chance kritt, fir mat engem Symphonieorchester zesummen ze schaffen."

Niewent Kënschtlerinnen a Kënschtler, déi schonn Erfarung am klassesche Milieu hunn, ewéi Dock In Absolute Trio oder d'Sascha Ley, trieden och Formatiounen aus ganz anere Museksrichtungen op. Eng vun deenen ass Englbrt.

De George Goerens, Frontmann vun Englbrt, gesäit iwwert dem promotionellem Aspekt virun allem e fréiert kënschtlerescht Erliefnis: "Et ass scho mol eppes Extraes, kënnen an der Philharmonie ze spillen an esou engem wonnerschéine Raum, an doriwwer eraus, (...) seng Kompositiounen nach eng Kéier a engem Arrangement mat engem Orchester ze héieren."

Och dobäi sinn d'Salima Cherifi, den André Mergenthaler, den David Laborier, de Max Serra, de Jean-Jacques Mailliet an de Pol Belardi Quartett. E Freideg 20. Januar um 20 Auer an der Philharmonie um Kierchbierg.