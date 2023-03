Als Top-Favorit mat am Ganzen 11 Nominatioune geet d'Science-Fiction-Komedie "Everything Everywhrere all at once" an d'Course.

Hoffnung op déi eng oder aner Auszeechnung ka sech och de scho priméierten däitschen Antikrichsfilm "Im Westen nichts Neues" maachen. D'Netflix-Produktioun ass net nëmmen fir den Auslands-Oscar nominéiert, mä och an der Haaptkategorie. Presentéiert gëtt déi 95. Editioun vun den Academy Awards vum Jimmy Kimmel.