An der Nuecht op e Méindeg goufen zu Los Angeles fir déi 95. Kéier d'Oscaren iwwerreecht.

De Präis fir déi beschte Schauspillerin goung un d'Michelle Yeoh mam Film "Everything Everywhere All at Once". Beschte Schauspiller ass de Brendan Fraser fir seng Roll am Film "The Whale".

De grousse Gewënner vum Owend war d'Science-Fiction-Komedie "Everything Everywhrere all at once" nieft dem Oscar fir de beschte Film, krut e 6 weider Präisser.

Och den däitschen Antikrichsfilm "Im Westen nichts Neues" konnt méi wei emol feieren. D'Netflix-Produktioun huet direkt an enger Rei Kategorien Oscaren iwwerreecht kritt.

Keen Oscar fir Lëtzebuerger Kuerzfilm

"La valise rouge" vum Lëtzebuerger Realisateur Cyrus Neshvad war an der Kategorie vum beschte Kuerzfilm nominéiert. Als beschte Kuerzfilm gouf um Enn "An Irish Goodbye" vum Tom Berkeley a Ross White ausgezeechent.

"The red suitcase" ass 2021 bannent 6 Deeg um Findel gedréint a vun der Firma "Cynefilms" produzéiert ginn.

Kuerz virun der Zeremonie sot de Cyrus Neshvad Live op der däitscher Tëlee, dass hien d'Geleeënheet vun der grousser Bün och wéilt notzen, fir op d'Situatioun vun iranesche Fraen opmierksam ze maachen. De Regisseur ass selwer zu Teheran gebuer an zu Lëtzebuerg grouss ginn.

De Cyrus Neshvad war e Fréideg Invité an der Emissioun Live! Planet People.

Presentéiert gett déi 95. Editioun vun den Academy Awards vum Jimmy Kimmel.

2014 gouf et de bis elo eenzegen Oscar fir Lëtzebuerg

An der Kategorie vun de kuerzen Animatiounsfilmer gouf bei den Oscar 2014 d'Lëtzebuerger Co-Produktioun „Mr Hublot“ ausgezeechent. Den éischten Oscar fir Lëtzebuerg. Den 3D-Film ass vum Produzent Laurent Witz, deen och d'Dréibuch geschriwwen huet. D'Regie huet de jonke Lëtzebuerger Alex Espigares gefouert.

"Mr Hublot" gouf zu 73% vu Lëtzebuerg finanzéiert an integral hei am Land bei Zeilt Productions realiséiert. Mat engem Gesamtbudget vu ronn 230.000 Euro war d'Produktioun vun Zeilt Productions zimlech bëlleg. Disney dogéint huet Milliounen an hire Kuerzfilm gestach.

D'Gewënnerinnen a Gewënner vun 2023 am Iwwerbléck

Beschten Animatiounsfilm

Pinocchio vum Guillermo del Toro

Beschten Acteur an enger Nieweroll



Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Beschten Actrice an enger Nieweroll

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Beschten Documentaire

Navalny (Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller, Shane Boris)

Beschte Kuerzfilm

An Irish Goodbye (Tom Berkeley, Ross White)

Cinematography

Kameramann James Friend (Im Westen nichts Neues)

Beschte Make-up an Hairstyling

The Whale

Costume Design

Ruth Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

Beschten internationale Film

Im Westen nichts Neues

Beschten Documentaire-Kuerzfilm

The Elephant Whisperers (Kartiki Gonsalves, Guneet Monga)

Beschten Animatioun-Kuerzfilm

The Boy, The Mole, The Fox And The Horse (Charlie Mackesy, Matthew Freud)

Best Production Design

Im Westen nichts Neues (Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper)

Bescht Filmmusek

Volker Bertelmann (Im Westen nichts Neues )

Visual Effects

Avatar: The Way Of Water (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett

Beschten Dréibuch

Everything Everywhere All at Once

Beschten adaptéiert Dréibuch

Women Talking

Beschte Sound

Top Gun: Maverick

Beschte Song

Naatu Naatu vun (M.M. Keeravaani, Chandrabose)

Beschte Schnëtt

Everything Everywhere All at Once

Beschte Regie

Daniel Kwan an Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Beschte Schauspiller

Brendan Fraser (The Whale)

Bescht Schauspillerin

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Beschte Film

Everything Everywhrere all at once