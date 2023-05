Um Donneschdegowend war déi zweet Halleffinall vum Eurovision Song Contest zu Liverpool.

16 Länner sinn opgetrueden, 10 dovunner konnte sech fir déi grouss Finall e Samschdeg qualifizéieren. Dorënner och Éisträich, d'Land huet d'Sängerinnen Teya a Salena un de Start geschéckt mam Lidd "Who the Hell is Edgar?", eng Referenz op den amerikanesche Schrëftsteller Edgar Allan Poe. Et soll eng Kritik un der Museksindustrie sinn. Obwuel an hinnen de Geescht vum Poet Edgar Allan Poe stécht, wéi se am Lidd sangen, hu se keen Erfolleg. Se sangen zum Schluss ëmmer erëm "Zero Dot Zero Zero Three" a bezéie sech op déi 0,003 Cent, déi Songwriter normalerweis pro Stream vun hirem Lidd kréien.

D'Nopeschland Belsch konnt sech och qualifizéieren, fir si ass de Sänger Gustaph mat sengem Song "Because of you" un de Start gaangen. Schonn am belsche Virentscheed konnt hie mat sengem 90er-Joren inspiréierte Lidd virun allem d'Jury iwwerzeegen.

Mat dobäi sinn och Slowenien, Australien, Zypern, Armenien, Polen, Albanien, Estland a Litauen. Net qualifizéiert hu sech Rumänien, San Marino, Griicheland, Dänemark, Island a Georgien.

Donieft sti weider 16 Finaliste fest. 10 dovunner hu sech en Dënschdeg an der 1. Halleffinall qualifizéiert. Dobäi kommen nach d'Big Five, also Grënnungsmemberen, dat si Frankräich, Däitschland, Groussbritannien, Spuenien an Italien ewéi de Gewënner vun zejoert d'Ukrain.