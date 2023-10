De Jury huet 4 Präisser verginn. Déi Kéier goung et drëm, een Zenario op Lëtzebuergesch, däitsch, franséisch oder englesch ze schreiwen.

1. Präis ass fir den "Dead Woman Waltzing" vum Janine Horsburgh. 2. Präis ass fir "Le blanc immense" vum Jana Montorio. Deen 3. Präis geet un "Aerta" vum Lena Junker an an der Kategorie fir jonk Auteure gouf "House of illusions" vum Julia Ingersoll priméiert.

Déi offiziell Präisiwwerreechung ass de 14. Dezember.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Annonce des lauréates du Concours littéraire national 2023 (17.10.2023)

Communiqué par : ministère de la CultureLe ministère de la Culture annonce que le jury du Concours littéraire national 2023, composé de Christiane Kremer (présidente), d'Eileen Byrne, de Viviane Thill, de Claude Kremer et de Claude Waringo, vient de primer les recueils de récits suivants:



• Dead Woman Waltzing de Janine Horsburgh, 1er prix de la catégorie «auteurs adultes», dotée de 5.000 euros;

• Le blanc immense de Jana Montorio, 2e prix de la catégorie «auteurs adultes», dotée de 2.000 euros;

• Aorta de Lena Junker, 3e prix de la catégorie «auteurs adultes», dotée de 1.250 euros;

• House of Illusions de Julia Ingersoll, 1er prix de la catégorie «jeunes auteurs de 12-19 ans», doté de 2.000 euros.

Le Concours littéraire national 2023 était réservé aux projets d'écriture scénaristique d'une œuvre cinématographique et audiovisuelle de fiction ou d'animation ou expérimental en langue luxembourgeoise, française, allemande et/ou anglaise. Le concours comporte deux catégories de prix: l'une pour auteurs/autrices adultes à partir de 20 ans, l'autre pour jeunes auteurs/autrices de 12 à 19 ans.

Le jury motive ses décisions comme suit:

1er prix: Dead Woman Waltzing de Janine Horsburgh

Le jury décerne le premier prix dans la catégorie «auteurs/trices adultes» à Janine Horsburgh pour son scénario intitulé Dead Woman Waltzing. Le jury a été séduit par «l'approche de l'autrice qui aborde les thèmes de la maladie et du deuil avec beaucoup de sensibilité et de tendresse sans verser dans le sentimentalisme. Cette qualité transparait particulièrement dans la qualité des dialogues. La relation forte et complexe entre les deux femmes, racontée avec finesse et humour, leur confère une dignité souvent refusée par la société».

2e prix: Le blanc immense de Jana Montorio

Le deuxième prix a été décerné à Jana Montorio pour son scénario intitulé Le blanc immense, «une œuvre qui se démarque par sa qualité visuelle et ses décors originaux mettant en avant une dimension socio-politique significative. L'atmosphère mystérieuse du récit crée un suspense captivant qui révèle peu à peu la tragédie qui hante le personnage principal».

3e prix: Aorta de Lena Junker

Lena Junker avec Aorta est la lauréate du troisième prix dans la catégorie «auteurs/trices adultes». «Avec beaucoup d'imagination et de créativité, l'autrice parvient à créer une ambiance empreinte de réalisme magique en introduisant un personnage excentrique dans un monde dépourvu d'émotions. Ce déséquilibre narratif invite de façon humoristique à une réflexion sur notre capacité à évoluer face à de nouvelles idées.»

Catégorie des jeunes auteurs/rices: House of illusions de Julia Ingersoll

Dans la catégorie «jeunes auteurs/trices» le jury a retenu l'œuvre en langue anglaise House of illusions de Julia Ingersoll. «La jeune autrice a parfaitement réussi un film de genre porté par un arc dramatique conséquent. Elle démontre sa maîtrise des conventions du film d'horreur, les mettant au service d'une thématique qui résonne particulièrement auprès d'un public jeune.»

Le jury souhaite également relever la qualité littéraire et la diversité stylistique des pièces introduites au concours. Le fait que 32 auteurs/trices ont répondu à l'appel dans les quatre langues autorisées par le règlement prouve la vivacité et la richesse de l'écriture littéraire et cinématographique au Luxembourg.

La remise officielle des prix du Concours littéraire national 2023 aura lieu le jeudi 14 décembre 2023 à 19 h 30 au Centre national de littérature à Mersch (2, rue Emmanuel Servais, L-7565 Mersch).



Le concours littéraire 2024 sera dédié aux pièces de théâtre, toutes les informations et modalités de participation seront communiquées sous peu.

Depuis 1978, le ministère de la Culture organise le Concours littéraire national afin d'encourager la création littéraire au Grand-Duché de Luxembourg. Chaque année, le Concours est réservé à un genre littéraire différent.