De gebiertege Brandenburger wier den 12. November 100 Joer al ginn. De Bundesfinanzministère éiert hie mat zwee besonneschen Timberen.

Mat sengem onvergläichlechem a schaarfsënnegem Humor huet de Loriot et gepackt, fir "verschidde Generatiounen zesummenzebréngen", seet déi Däitsch Parlamentaresch Staatssekretärin Katja Hessel. "Bis haut erfreeë mir eis u sengem Wierk an un de Spueren, déi hien an der däitscher Sprooch hannerlooss huet."

Et wéilt een de Schauspiller, Humorist a Karikaturist an Éieren halen. Zanter en Donneschdeg sinn d'Timberen am Handel ze kafen.