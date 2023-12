2001 gouf de Frank Feitler Direkter vum Groussen Theater, méi spéit och vum Kapuzinertheater bis 2015.

De Frank Feitler ass zu Bäerdref an Esch opgewuess. Hien huet zu Heidelberg studéiert an als Däitsch- a Philosophieprofesser geschafft. Hie war scho ganz fréi beim Theater aktiv, ënner anerem zu Basel als Dramaturg. Dono huet hien um Schauspielhaus zu Hamburg geschafft.

1990 koum en zeréck op Lëtzebuerg a war fräiberufflech aktiv am Theater an am Film. Hien huet Regie am Theater gemaach a war Dréibuchauteur beim Film, besonnesch zesumme mam Pol Cruchten, mat deem hien ë.a. d'Produktiounsfirma Red Lion gegrënnt hat, an dem Andy Bausch. Säi leschte Film war "Little Duke" (2023) vum Andy Bausch.

2001 ass de Frank Feitler Direkter vum Neien Theater ginn, deen deemools renovéiert gouf. Hien huet dem "Groussen Theater" net nëmmen en neien Numm ginn, mee och eng komplett nei Ausriichtung an eng international renomméiert Programmatioun. Nieft Theater an Oper, si vrun allem héichwäerteg Danzproduktiounen op d'Bün komm.

Als Regisseur huet de Frank Feitler ganz dacks Lëtzebuerger Auteuren inszenéiert, ë.a. mat dem Ensemble "Fräie Vollekstheater". Seng lescht Theaterproduktioun war 2022: "En Escher Jong" iwwer de Lëtzebuerger Acteur René Deltgen mat an den Haaptrollen dem Luc Feit an dem André Jung.

2021 huet hien den nationalen Theaterpräis fir säi Liewenswierk kritt.

Ried vum Frank Feitler De Frank Feitler ass fir säi Liewenswierk mam nationalen Theaterpräis ausgezeechent ginn.

