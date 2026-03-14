LuxFilmFest: "My Father's Shadow" vum Akinola Davies Jr. krut de Grand Prix

De Luxembourg City Film Festival huet 2026 en neie Rekord opgestallt: iwwer 22.000 Visiteuren an de Kino-Säll a bal 40.000 Participanten sinn ze vermellen.
Update: 14.03.2026 22:50
Kënschtler wéi Peter Doherty, Lisandro Alonso an Alma Pöysti waren an der Stad present. Eng besonnesch Opmierksamkeet krut d’Masterclass vum Jury-President Rodrigo Sorogoyen.

De Grand-Prix krut de Film My Father’s Shadow vum Akinola Davies Jr. De Jury huet de Film fir seng mënschlech Déift, sensibel Figuren an eng poetesch Bildsprooch gelueft.

Och aner Filmer goufen ausgezeechent:

  • Dokumentarfilm-Präis goung u Memory vun Vladlena Sandu, e Film iwwer Trauma duerch Krich a seng Auswierkungen op Kanner.
  • De 2030 Award krut Amílcar vum Miguel Eek, e Film iwwer de Fräiheetskämpfer Amílcar Cabral.
  • De Publikumspräis goung un Tuner vum Daniel Roher.
  • De FIPRESCI-Kritikerpräis krut Blue Heron vun Sophy Romvari, deen d’Thema mental Gesondheet behandelt.

Weider Präisser goufen u Filmer fir jonk Juryen an immersiv Erfarungen verdeelt. E puer vun de Filmer ginn nach eng Kéier an der Cinémathèque de la Ville de Luxembourg oder am Ciné Utopia gewisen.

Zum Schluss huet d’Festival-Ekipp schonn den Datum fir déi nächst Editioun annoncéiert: déi 17. Editioun vum Festival ass da vum 4. bis 14. Mäerz 2027.

